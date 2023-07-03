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İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da kanlı baskın! ABD'den katliama destek! Türkiye'den kınama ve sağduyu çağrısı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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İşgalci İsrail’den Batı Şeria’da kanlı baskın! ABD’den katliama destek! Türkiye’den kınama ve sağduyu çağrısı...

İşgalci İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskın sonrası 9 Filistinli hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirdi. Yaşanan bu kanlı baskına Türkiye çok sert bir tepki verirken Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamda "İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. ABD ise "İsrail'in savunma hakkını destekliyoruz." ifadeleriyle katliama destek verdi. İşte detaylar...

İşgalci İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlenen hava saldırısı ve baskın sonrası 9 kişi hayatını kaybederken, 50 Filistinli de yaralandı.

MÜLTECİ KAMPI ABLUKAYA ALINDI

İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

BÖLGEYE TAKVİYE GÜÇ GÖNDERİLDİ

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.

YARALILAR İÇİN GELEN AMBULANSLARA ENGEL OLDULAR

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ KULLANILMAZ HALDE

Ayrıca, İsrail ordusuna ait iş makineleri, bölgedeki yolları tahrip ederek çok sayıda sivil aracı kullanılamaz hale getirdi. İsrail uçakları, giriş-çıkışlara kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

EL-BİRE'DE 1 FİLİSTİNLİ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU: CENİN'DE 10'DAN FAZLA NOKTAYA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİK

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Cenin kentinde 10'dan fazla noktaya hava saldırıları düzenlendiği ve "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.

CENİN'DE 20 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Açıklamada ayrıca, bir el bombasının infilak etmesi sonucu 1 İsrail askerinin şarapnel ile hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, İsrail güçleri, baskın kapsamında Cenin'de 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

HAMAS'TAN "SAVUNMA SAVAŞI" VURGUSU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin Mülteci Kampı'nı savunma savaşına, birlikte omuz omuza giriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 188'e yükseldi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırının ardından atılması gereken acil adımları görüşmek üzere "olağanüstü toplantı" kararı aldı.

TÜRKİYE DE BASKINI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Bakanlık, İsrail güçlerinin Cenin'de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

ABD: İSRAİL'İN SAVUNMA HAKKINI DESTEKLİYORUZ

ABD, İsrail'in, işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Haberleri gördük ve durumu yakından takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail'in güvenliğini ve halkını, Hamas, Filistinli İslami Cihad ve diğer terörist gruplara karşı savunma hakkını destekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

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