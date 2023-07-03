İşgalci İsrail’den Batı Şeria’da kanlı baskın! ABD’den katliama destek! Türkiye’den kınama ve sağduyu çağrısı...

İSRAİL ORDUSU: CENİN'DE 10'DAN FAZLA NOKTAYA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİK

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Cenin kentinde 10'dan fazla noktaya hava saldırıları düzenlendiği ve "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.

CENİN'DE 20 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Açıklamada ayrıca, bir el bombasının infilak etmesi sonucu 1 İsrail askerinin şarapnel ile hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, İsrail güçleri, baskın kapsamında Cenin'de 20 Filistinliyi gözaltına aldı.