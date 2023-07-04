İsrail'den Cenin kuşatması: 10 ölü! Baskın ve hava saldırıları ikinci gününde neler oluyor?

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırıları ikinci gününde devam ediyor. İsrail'in Cenin'e saldırılarında 10 Filistinli öldü, 100 Filistinli yaralandı. İsrail'in saldırıları sonrası kamptaki siviller evlerini terk ediyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Anadolu Ajansı Mücahid Aydemir aktarırken gazeteci Ceyhun Bozkurt önemli değerlendirmelerde bulundu.

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