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İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü, 13'ünü yaraladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2023
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İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü, 13’ünü yaraladı

Son dakika haberine göre İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

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