Fransa'da "banliyö" isyanı! Olaylar aşırı sağı güçlendirir mi?
Fransa’da 17 yaşındaki Nahel’in ölümüyle başlayan olaylar 7. günde devam ederken çok sayıda gözaltı var. Gözaltına alınanların yaşlarının 17 sınırında olması ise oldukça dikkat çekici bir durum olarak göz çarpıyor. Ülkede olayların yatıştığı tezi ortaya konurken geceleri yağma-yakma ve yıkma olayları sürüyor. Peki Macron’un olayları bastırmak için bir planı var mı, OHAL kararı alır mı? Dalga dalga yayılan protestoların sebebi ne, sonuç ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
Fransa'da günlerdir süren protestolar büyük ölçüde hafiflese de, hükümet hala diken üstünde. Toplam gözaltı sayısı 3 bin 200'e yükselirken, protestocular yine sokaklardaydı. Öldürülen gencin ailesi ise günler sonra ilk kez konuştu. Nael'in büyükannesi eylemcilere 'sükunet' çağrısı yaptı.
Peki Fransa'da neler oluyor? Ülke olaylar yatıştı mı? Macron'un olayları bastırmak için bir planı var mı, OHAL kararı alır mı? Dalga dalga yayılan protestoların sebebi ne, sonuç ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
Mehmet Seyfettin Erol'un öne çıkan sözleri:
"Şu an için bakıldığında olaylar biraz durulmuş gibi. Bu dönemdeki olaylar 2005'teki isyan ya da 2018'teki sarı yelekliler kalkışmasına göre daha kısa sürmüş olsa bile Avrupa'daki sorunun artık kronik olduğunu yapısal bir mahiyet taşıdığını görüyoruz. Ben bu olayları sadece göçmenler ya da Afrika kökenli Fransız vatandaşları ile sınırlı görmüyorum.
ESKİ AVRUPA'YA DÖNÜŞ
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da var olan hoşnutsuzluklar ve ekonomik sorunlar tüm Avrupa'yı derinden etkilemeye başlamış durumda. AB'nin birlikteliğini ciddi anlamda sıkıntıya sokan aşırı sağcı partilerle birlikte keskin ulus devletçi anlayışlarla eski Avrupa'ya dönüşün hızlı şekilde ivme kazandığı bir dönem var.
PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA
Buradaki süreçler 3 ya da 4'e bölünmüş Avrupa gerçekliğini Fransa ile birlikte Akdeniz Avrupa'sını İtalya ile mücadelesini Polonya eksenli İngiltere ve Almanya'nın içinde olduğu süreci hızlandıracaktır. Bu hadiseyi sadece işsizlik, ayrımcılık veya yoksulluk bağlamındaki bir gelişme olarak değerlendirmiyorum. Avrupa artık pimi çekilmiş bomba gibi ve bundan sonraki süreçte bu tarz olaylar bizim için sürpriz olmayacak."
Ceyhun Bozkurt'ın canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Artık macun tüpten çıktı. Avrupa'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fransa'da hiçbir şekilde olmayacak. Liderliği ve belli bir programı olmadığı için burada yaşananlara ihtilal demek zor ama Fransa'da 2005'ten farklı olarak banliyöde araba yakan eylemcilerden farklı olarak çok geniş bir alanda çok sayıda kentte yer yer ağır silah kullanan isyancıları görüyoruz.
İÇ SAVAŞ GÖRÜNTÜSÜ VAR
Fransa'da yaşanan olayları gelişmekte olan veya 3. dünya ülkelerinin birinde yaşandığını düşünürsek orada bir iç savaş olduğunu söyleriz. Kamu diplomasisi olarak iyi sınav verdiler ancak OHAL ilan edilemedi ama içinde ne varsa uyguladılar. Resmi olarak OHAL ilan edilmedi. Deyim yerindeyse bir iç savaş görüntüsü vardı.
BİLANÇO ÇOK AĞIR
Ülkede binlerce insan gözaltına alındı. Binlerce araç ve kamu yerleri zarar görmüş durumda. Ülkede ulaşım durmuş ve asker sokaklara inmiş durumda. Bilanço ise fazlasıyla ağır bir durumda. İşte tüm bunlara bakıldığı zaman tam olarak bir iç savaş var. Artık Fransa'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."
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