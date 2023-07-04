Fransa'da "banliyö" isyanı! Olaylar aşırı sağı güçlendirir mi?

Mehmet Seyfettin Erol'un öne çıkan sözleri:

"Şu an için bakıldığında olaylar biraz durulmuş gibi. Bu dönemdeki olaylar 2005'teki isyan ya da 2018'teki sarı yelekliler kalkışmasına göre daha kısa sürmüş olsa bile Avrupa'daki sorunun artık kronik olduğunu yapısal bir mahiyet taşıdığını görüyoruz. Ben bu olayları sadece göçmenler ya da Afrika kökenli Fransız vatandaşları ile sınırlı görmüyorum.