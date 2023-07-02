Fransa’da öldürülen genç Nahel’in ailesinden ilk açıklama! Katili olan polise bağış yapanlara tepki gösterip sükunet çağrısı yaptı...

"POLİSE YAPILAN BAĞIŞLAR İÇİMİ SIZLATTI"

Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz." ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.

TORUNUMU ÖLDÜREN POLİSLERE KIZGINIM

Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.