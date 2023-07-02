Fransa'da öldürülen genç Nahel'in ailesinden ilk açıklama! Katili olan polise bağış yapanlara tepki gösterip sükunet çağrısı yaptı...
Fransız polisinin 17 yaşındaki Nahel'i öldürmesinin ardından ülke genelinde artan protestolar kontrolden çıkarken olaylar Avrupa'nın farklı ülkelerine de sıçradı. Nahel'in cenaze töreni düzenlenmesinin ardından ailesinden ilk açıklama gelirken büyükanne Nadia şiddet olaylarına yönelik sükunet çağrısı yaptı. Nadia "Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz" diyerek torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını ifade etti. İşte detaylar...
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
HER GECE SOKAKTALAR
Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor.
Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin öğleden sonra yönettiği güvenlik toplantısında gösteriler kapsamında bu akşam da ülke genelinde 45 bin kolluk kuvvetini görevlendirme kararı aldı.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nael M. isimli genç defnedildi.
AİLESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI
Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV'ye konuştu.
Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu.
"POLİSE YAPILAN BAĞIŞLAR İÇİMİ SIZLATTI"
Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz." ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.
TORUNUMU ÖLDÜREN POLİSLERE KIZGINIM
Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.
800'DEN FAZLA GÖZALTI VAR
Fransa'da Nahel M.'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, yaklaşık 800 kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı.
Öte yandan Nahel M.'yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
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