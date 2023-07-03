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Fransa'daki olaylar giderek büyüyor! Şimdi de iç savaş tehlikesi... Aşırı sağcılar sokağa indi Emmanuel Macron'dan olay talimat

Fransa sokakları 27 Haziran'dan bu yana adeta cayır cayır yanıyor. Fransız polisinin 17 yaşındaki Nahel M. isimli Müslüman genci vurarak öldürmesinin ardından sokaklar karıştı. Polis ve göstericiler birbirine girerken, her gün yüzlerce yağma ve kundaklama vakası yaşanıyor. Aşırı sağcılar da gösteriler sonrası sokağa inerken, ülkenin olası bir iç savaşa sürüklenebileceğinden korkuluyor. İşte Fransa'daki son durum...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:15
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Fransa’daki olaylar giderek büyüyor! Şimdi de iç savaş tehlikesi... Aşırı sağcılar sokağa indi Emmanuel Macron’dan olay talimat

Fransa sokakları 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı.

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Fransa’daki olaylar giderek büyüyor! Şimdi de iç savaş tehlikesi... Aşırı sağcılar sokağa indi Emmanuel Macron’dan olay talimat

Sokaklarda polis ve göstericiler birbirine girerken yağmalar ve kundaklamalar peş peşe yaşanıyor. Aşırı sağcılar sokağa inerken ülkede iç savaş tehlikesi de başladı.

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Fransa’daki olaylar giderek büyüyor! Şimdi de iç savaş tehlikesi... Aşırı sağcılar sokağa indi Emmanuel Macron’dan olay talimat

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR
Ülkede dün gece de birçok kentte protestolar devam etti. Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, gece düzenlenen gösterilerde ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı ve 3 polis ve jandarma yaralandı. Bakanlık, bu bilançonun geçici olduğunu belirtti.

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Fransa’daki olaylar giderek büyüyor! Şimdi de iç savaş tehlikesi... Aşırı sağcılar sokağa indi Emmanuel Macron’dan olay talimat

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece Saint-Denis kentinde kapalı otoparkta birçok aracın ateşe verildiğini kaydetti. Darmanin, yangına müdahale eden 24 yaşındaki itfaiyecinin kurtarılamadığını belirterek itfaiyecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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Fransa’daki olaylar giderek büyüyor! Şimdi de iç savaş tehlikesi... Aşırı sağcılar sokağa indi Emmanuel Macron’dan olay talimat

AŞIRI SAĞCILAR SOKAKLARDA
Nahel'in öldürülmesine tepki için sokaklara çıkanlara karşı Aşırı sağcılar da sokağa indi.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.