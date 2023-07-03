03 Temmuz 2023, Pazartesi
Fransa'daki olaylar giderek büyüyor! Şimdi de iç savaş tehlikesi... Aşırı sağcılar sokağa indi Emmanuel Macron'dan olay talimat
Fransa sokakları 27 Haziran'dan bu yana adeta cayır cayır yanıyor. Fransız polisinin 17 yaşındaki Nahel M. isimli Müslüman genci vurarak öldürmesinin ardından sokaklar karıştı. Polis ve göstericiler birbirine girerken, her gün yüzlerce yağma ve kundaklama vakası yaşanıyor. Aşırı sağcılar da gösteriler sonrası sokağa inerken, ülkenin olası bir iç savaşa sürüklenebileceğinden korkuluyor. İşte Fransa'daki son durum...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:15
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