Oraj uyarısı! Uzman isim A Haber'de il il sayıp saat verdi... Peş peşe kritik uyarılar
Son dakika haberi... Oraj uyarısı yapıldı. Sıcaklıklardan sonra gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, il il sayıp kiritik uyarılarda bulundu.
Temmuz ayı Türkiye genelinde sıcak geçmeye başladı. İstanbul için de aynı durum geçerli. Geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar epey yükselmişti.
Ancak İstanbul için oraj uyarısı geldi. Peki nedir bu oraj? Hangi günleri kapsayacak?
Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, il il sayıp kiritik uyarılarda bulundu.
YAĞIŞ DEVAM EDİYOR
İşte o açıklamalardan satır başları; Öğleden sonraki saatler için bir yağış geçişi olma olasılığı yüksek. Şu saatler itibariyle Kırklareli ve Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki ilçelerde yağış devam ediyor.
YER YER DOLU OLUŞUYOR
Gök gürültülü sağanak yağışlar beraberinde yer yer dolu da oluşuyor. Bu yağışlı sistem öğleden sonraki saatlerde özellikle Marmara'nın kuzeyinde yani İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde öğleden sonraki saatlerde yağış yapma olasılığı yüksek. Özellikle de Kocaeli civarında yağış daha kuvvetli olacak gözüküyor. Daha sonra Batı Karadeniz'de bu yağışlar devam ediyor olacak.
Beraberinde o oraj dediğimiz olay da zaten gök gürültüsü, şimşek, yıldırım hepsinin bir arada olduğu sisteme biz orajlı hava diyoruz.
Öğleden sonraki saatlerde özellikle saat 3'ten sonra bu sistemin gelme olasılığı bulunuyor. Ama şu anki görünüşte çok kuvvetli bir şey değil gibi gözüküyor. Ama ilerleyen saatlerde özellikle deniz suyu sıcaklığındaki değişiklikler bu sistemin daha da kuvvetlenmesine sebebiyet verebilir. Ama şu an görünen Edirne ve Kırklareli'nde devam eden yağış İstanbul civarına geldiğinde çok yüksek olmama olasılığı bulunuyor.
Sadece bugün için geçerli. Yarından sonra böyle bir olasılık söz konusu değil ama özellikle Ege'de iç kesimlerde Batı Karadeniz'de İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu sistem geçişlerini oluşumlarını göreceğiz. Özellikle hücre şeklinde oluşan yapılar oluyor bunlar. Dar bir alanda kuvvetli yağışlar oluşturuyor.
Şu uyarıyı yapmakta fayda görüyorum. Özellikle kuzey kesimlerinde yağışlar çok ortalamaların altına düşecek. Yazın kendi ortalaması vardır o değerlerin de altına düşecek. O bölgeler kurak geçecek gözüküyor. Özellikle fındık üreticisi açısından bu bir risk oluşturuyor.
Özellikle orman yangınları konusunda güneyde hassas olmamız gerekiyor. Sıcaklıklar artmaya başladı nem değerleri düştü. Karadeniz'e yakın kıyılarda çeken akıntı problemi var. Herkes denize girmeye başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!
- Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek 2023? Temmuz ayında aile destek ödemesi yatacak mı, bitti mi?
- Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...
- AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?
- LGS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF LİSTESİ! LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban puanlar...
- Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta? 3 Temmuz 2023 Pazartesi Kabine var mı, ne zaman toplanıyor?
- LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2023 | LGS tercihleri saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır? MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023!
- Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor 2023? Vergi borç yapılandırma bugün son mu, bitti mi?
- Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?
- DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 2023 Sandık görevli ücretleri ödendi mi, yattı mı?