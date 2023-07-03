Oraj uyarısı! Uzman isim A Haber’de il il sayıp saat verdi... Peş peşe kritik uyarılar

Öğleden sonraki saatlerde özellikle saat 3'ten sonra bu sistemin gelme olasılığı bulunuyor. Ama şu anki görünüşte çok kuvvetli bir şey değil gibi gözüküyor. Ama ilerleyen saatlerde özellikle deniz suyu sıcaklığındaki değişiklikler bu sistemin daha da kuvvetlenmesine sebebiyet verebilir. Ama şu an görünen Edirne ve Kırklareli'nde devam eden yağış İstanbul civarına geldiğinde çok yüksek olmama olasılığı bulunuyor.