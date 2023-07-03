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Oraj uyarısı! Uzman isim A Haber'de il il sayıp saat verdi... Peş peşe kritik uyarılar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Oraj uyarısı! Uzman isim A Haber’de il il sayıp saat verdi... Peş peşe kritik uyarılar

Son dakika haberi... Oraj uyarısı yapıldı. Sıcaklıklardan sonra gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, il il sayıp kiritik uyarılarda bulundu.

Temmuz ayı Türkiye genelinde sıcak geçmeye başladı. İstanbul için de aynı durum geçerli. Geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar epey yükselmişti.

Ancak İstanbul için oraj uyarısı geldi. Peki nedir bu oraj? Hangi günleri kapsayacak?

Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, il il sayıp kiritik uyarılarda bulundu.

YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

İşte o açıklamalardan satır başları; Öğleden sonraki saatler için bir yağış geçişi olma olasılığı yüksek. Şu saatler itibariyle Kırklareli ve Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki ilçelerde yağış devam ediyor.

YER YER DOLU OLUŞUYOR

Gök gürültülü sağanak yağışlar beraberinde yer yer dolu da oluşuyor. Bu yağışlı sistem öğleden sonraki saatlerde özellikle Marmara'nın kuzeyinde yani İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerde öğleden sonraki saatlerde yağış yapma olasılığı yüksek. Özellikle de Kocaeli civarında yağış daha kuvvetli olacak gözüküyor. Daha sonra Batı Karadeniz'de bu yağışlar devam ediyor olacak.

Beraberinde o oraj dediğimiz olay da zaten gök gürültüsü, şimşek, yıldırım hepsinin bir arada olduğu sisteme biz orajlı hava diyoruz.

Öğleden sonraki saatlerde özellikle saat 3'ten sonra bu sistemin gelme olasılığı bulunuyor. Ama şu anki görünüşte çok kuvvetli bir şey değil gibi gözüküyor. Ama ilerleyen saatlerde özellikle deniz suyu sıcaklığındaki değişiklikler bu sistemin daha da kuvvetlenmesine sebebiyet verebilir. Ama şu an görünen Edirne ve Kırklareli'nde devam eden yağış İstanbul civarına geldiğinde çok yüksek olmama olasılığı bulunuyor.

Sadece bugün için geçerli. Yarından sonra böyle bir olasılık söz konusu değil ama özellikle Ege'de iç kesimlerde Batı Karadeniz'de İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu sistem geçişlerini oluşumlarını göreceğiz. Özellikle hücre şeklinde oluşan yapılar oluyor bunlar. Dar bir alanda kuvvetli yağışlar oluşturuyor.

Şu uyarıyı yapmakta fayda görüyorum. Özellikle kuzey kesimlerinde yağışlar çok ortalamaların altına düşecek. Yazın kendi ortalaması vardır o değerlerin de altına düşecek. O bölgeler kurak geçecek gözüküyor. Özellikle fındık üreticisi açısından bu bir risk oluşturuyor.

Özellikle orman yangınları konusunda güneyde hassas olmamız gerekiyor. Sıcaklıklar artmaya başladı nem değerleri düştü. Karadeniz'e yakın kıyılarda çeken akıntı problemi var. Herkes denize girmeye başladı.

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