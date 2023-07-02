Fransa sokakları alevlere teslim! Afrika’nın diyetini ödüyorlar...Macron hükümeti olayları bastırabilecek mi?

FRANSA DİYET ÖDÜYOR

Bu yaşananlar Avrupa'ya sirayet eder. Fransız İhtilali de tüm Avrupa'ya yayıldı. Bunun çok örnekleri var. Fransa tüm Afrika'yı sömürdü. Dillerini yok ettiler, dinlerini de ellerinden aldı. Yerin altını da üstünü de sömürdü. Fransa şu an diyet ödüyor.