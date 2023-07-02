Fransa sokakları alevlere teslim! Afrika'nın diyetini ödüyorlar...Macron hükümeti olayları bastırabilecek mi?
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açması sonrası 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücünün ölmesinin ardından ülke genelinde protestolarda altıncı güne girildi. Geride kalan günlerde 871 nokta kundaklanırken yüzlerce otomobil de göstericiler tarafından yakıldı. A Haber ekranlarına konuk olan Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker, Fransa'da yaşanan olayları değerlendirirken "Fransa, Afrika'nın diyetini ödüyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Fransa'da polisin bir genci öldürmesiyle patlak veren protestoların beşinci gecesinde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü.
Nanterre kentinde bu hafta Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan eylemler her gece devam ediyor.
871 NOKTA KUNDAKLANDI
Fransız BFMTV kanalının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, tüm gece devam eden protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı ve 74 bina hasar gördü.
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Nael'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren gösterilerde sarı yeleklilerin de görüldüğünü belirterek şimdilik OHAL uygulanması gerekmediğini ifade etti.
Nunez, L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evinin yanan bir otomobille hedef alınmasıyla gösterilerde "bir dönüm noktasının aşıldığı" değerlendirmesini yaparak Jeanbrun'ın yakın korumaya alınacağını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Aşırı sağcı siyasetçiler, hükümeti, ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar karşısında yetersiz kalmakla suçlayarak, bir an önce OHAL ilan edilmesini talep etmişti.
Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker Fransa'da yaşanan olayları A Haber ekranlarında yorumladı.
1919-1939 YILLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Avrupa'da ve dünyada 1919-1939 arasındaki olayları yaşıyoruz. Versay anlaşması sonrası 10 yıl kadar bir istikrar geldi. Ancak 1929 ekonomik buhranı sonrası Avrupa'da faşist iktidarlar başa geldi.
Herkes Hitler der ama o dönemde Avrupa'da 10 tane Hitler vardı. Büyük bir hızla yayıldılar ve 1939'da II. Dünya Savaşı patladı.
AŞIRI SAĞ SAVAŞ GETİREBİLİR
Aşırı sağ şu anda da Avrupa'nın çoğu ülkesinde hızla yükseliyor. Bu durum sürerse üçüncü dünya savaşına gider. Bu olayların başında da hep Fransa olur.
FRANSA DİYET ÖDÜYOR
Bu yaşananlar Avrupa'ya sirayet eder. Fransız İhtilali de tüm Avrupa'ya yayıldı. Bunun çok örnekleri var. Fransa tüm Afrika'yı sömürdü. Dillerini yok ettiler, dinlerini de ellerinden aldı. Yerin altını da üstünü de sömürdü. Fransa şu an diyet ödüyor.
FRANSA BASTIRSA BİLE...
Fransa'da bu kişileri "kara ayak" diye tanımlayarak dışlamaya çalışıyorlar. Bu olaylar ülke genelinde ayaklanmalara devam edebilir. Ama Fransa bunu bastırabilir. Ne kadar bastırırlarsa bastırsınlar 10 sene sonra yine patlayacak.
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