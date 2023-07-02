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Fransa'daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?

Nahel protestolarının 5. gecesinde tansiyon düşmedi. Fransa'da öfke ve isyan neden durmuyor? Paris'te son durum ne? Öfkenin odağı Macron mu? Samuel Huntington haklı mı çıkıyor? Avrupa medeniyetler çatışmasına mı sürükleniyor? A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris'ten son gelişmeleri aktardı. Fransa'daki olaylar A Haber canlı yayınında "Canan Barlas ile Gündem" programında masaya yatırıldı. İşte çarpıcı değerlendirmeler...

A Haber
Giriş Tarihi: 02.07.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 23:19
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Fransa’daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?

Fransa sokakları alev alev. Nahel protestolarının 5. gecesinde tansiyon düşmedi. 18 yılda 10 ayaklanma yaşanan ülkedeki sistem isyan mı doğuruyor? Paris'te son durum ne? A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris'ten son gelişmeleri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Fransa’daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?

Dün akşam burada Şanzelize'de bir kovalamaca gerçekleşti saatlerce sürdü. Burası ana cadde göstericiler buraya çıkmaya çalıştı.

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Fransa’daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?

10'lu 20'li gruplar halinde buraya girmeye çalıştılar. Polis kordonları müsaade etmedi. Bu akşam öyle görünüyor ki tekrar denenecek. Bir hazırlık var burada. Bariyerler yerleştiriliyor.

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Fransa’daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?

Gündüz vakti şehirde bir sessizlik oluşuyor. Herhangi bir gösteri söz konusu değil. Asıl olaylar akşam güneş battıktan sonra başlıyor.

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Fransa’daki olayların şifreleri! İsyanın arka planında ne var?

Güneş battıktan sonra buraya girmeye çalışacaklar. Biz gecenin 2'sinde buradaydık. Bu Fransa geneline yayılmış durumda son 2 gündür.