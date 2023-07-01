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Fransa’daki olayların perde arkası! A Haber’de çarpıcı yorum: Macron demir yumruklu diktatör

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 18:06
Güncelleme:01.07.2023 18:24
Fransa'da 17 yaşındaki gencin bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar dört gündür sürüyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. 2 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı üç bine yaklaştı. Peki Fransa neden bu hale geldi? Ülke nasıl yangın yerine döndü? Yaşanan olayların perde arkasında neler var? Fransa Cumhurbaşkanı Macro ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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