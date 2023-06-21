Kılıçdaroğlu’nun 16’lı masa çıkışı ne anlama geliyor? Yeni ortakları kim olacak?

Ama burada benim bir gözlemim var. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha kötüsü kim olabilir? Ekrem İmamoğlu olabilir. Kılıçdaroğlu'nun güvenli limana yanaştırmaktan kast ettiği şey de İmamoğlu'na partiyi teslim etmemek İstanbul'u kaybetmemek ve bu kapsamda da kendi yakın çalışma ekibinden birini de CHP'nin başına getirmek istiyor. Kaybeden çok isim var, buradan topluca istifa etmeleri gerekiyor. Burada tüm faturayı Kılıçdaroğlu'na kesip kendilerini kenara çekme lüksleri yok. Özgür Özel, Faik Öztrak ve Erdoğan Toprak bunların hepsi sorumludur. CHP'nin bütün makamlarını tapulu makamları gören bu anlayıştan CHP'nin kurtulması gerekiyor."

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