Meral Akşener 7'li koalisyondan ayrıldığını mı açıklayacak? CHP planı ne?
İYİ Parti hafta sonu Kurultay’a gidiyor. Meral Akşener şimdilik tek aday görünüyor. Ancak muhaliflerin Akşener'in karşısına rakip çıkarabileceği konuşuluyor. Öte yandan Meral Akşener’in ittifaktan ayrıldığı açıklaması da bekleniyor. Meral Akşener 7'li koalisyondan ayrıldığını mı açıklayacak? CHP planı ne? Ekrem İmamoğlu için hangi hesaplar yapılıyor? İYİ Parti’deki gelişmeleri A Haber canlı yayınında avukat Serkan Toper değerlendirdi.
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nı hafta sonu Ato Congresium'da gerçekleştirecek. Kurultay'da Genel Başkan seçiminin yanı sıra, 50 üyeli Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Akşener tüm kurultaylara tek aday olarak girdi. Bu kurultayda da şimdilik rakibi görünmüyor. Ancak 70 delegenin imzası ile aday olmak mümkün. Muhaliflerin, parti kurucularından Gülay Kodaz'ı aday çıkarabileceği iddia ediliyor.
Bunun yanında Meral Akşener'in Kurultay'da seçimlerim kaybedeni olan Millet İttifakı'nda ayrıldığını açıklaması bekleniyor. İYİ Parti yerel seçimlere de bağımsız olarak girmeyi planlıyor. İYİ Parti'de neler oluyor? Meral Akşener 7'li koalisyondan ayrıldığını mı açıklayacak? CHP planı ne? Ekrem İmamoğlu için hangi hesaplar yapılıyor? İYİ Parti'deki gelişmeleri A Haber canlı yayınında avukat Serkan Toper değerlendirdi.
Serkan Toper'in canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:
"İYİ Parti'de eğer kişiler makam ve koltuk elde ediyorsa Meral Akşener hepsinin ablasıdır, Türkiye'nin umududur ama burada koltuğunu kaybedenler de hemen orayı terk ederler. Çünkü İYİ Parti, MHP'de makam ve koltuk bulamamış davası kişisel ikbali olan insanların kurduğu bir harekettir. Gelinen noktada CHP'ye çok önemli büyükşehirleri kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiler. Ancak bugün yerel seçim yaklaşırken bağımsız hareket etme kararı almışlar. Bağımsız hareket etmeleri durumunda şimdiye kadar 1 tane elde edemedikleri il belediyesi yada büyük bir ilçe belediyesi kazanabilme ümitleri var.
Ama kazanamayacak aday ile yola gidilen düşük motivasyonlu seçim çalışmalarından sonra Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece İYİ Parti bu ittifaka devam etmez. Meral Akşener'in kafasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Genel Başkanı olması var. O halde tekrar bu ittifak gündeme gelebilir. İYİ Parti'nin kurumsal yapası çok zayıf. Bunu 3 Mart'ta gördük. Masadan kalktılar ve buradan sonra herhangi bir B planlarının olmadığını gördük. Söylediklerinin her birini arkada bırakarak oturmak zorunda kaldılar.
Meral Akşner'e karşı aday çıkar mı? Ben buna ihtimal vermiyorum. Genel Başkan etrafında toplanmış ekibin buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Şu var ki son Meclis Komisyonları seçiminde İYİ Partililerin Cumhur İttifakı ile paralel şekilde oy kullanması dikkat çekicidir. İYİ Parti'yi kuranların milletin hassasiyetlerini bilen kişiler olarak biliyoruz. Daha fazla topluma yabancılaşmadan milletin değerleri ile kavga etmeden Türkiye Yüzyılı'nda Türk Yüzyılı'nda noktasında bir inisiyatif geliştirmek zorundalar. Yani suyun akşına kürek çekmekle bu iş olmaz.
Bu toplum İYİ Parti'ye de mesaj vermiştir. Durduğun yeri iyi bileceksin. Bu sürece kadar topluma yabancılaşmış, milli ve manevi değerlere sırtını dönmüş bir İYİ Parti gerçeği vardı. Bu kimlik tanımlamalarını tekrar doğru şekilde konumlandırabilirlerse İYİ Parti için ve partiye gönül vermiş vatandaşlar için daha hayırlı bir tutum olacaktır."
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