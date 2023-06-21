Meral Akşener 7’li koalisyondan ayrıldığını mı açıklayacak? CHP planı ne?

Serkan Toper'in canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

"İYİ Parti'de eğer kişiler makam ve koltuk elde ediyorsa Meral Akşener hepsinin ablasıdır, Türkiye'nin umududur ama burada koltuğunu kaybedenler de hemen orayı terk ederler. Çünkü İYİ Parti, MHP'de makam ve koltuk bulamamış davası kişisel ikbali olan insanların kurduğu bir harekettir. Gelinen noktada CHP'ye çok önemli büyükşehirleri kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiler. Ancak bugün yerel seçim yaklaşırken bağımsız hareket etme kararı almışlar. Bağımsız hareket etmeleri durumunda şimdiye kadar 1 tane elde edemedikleri il belediyesi yada büyük bir ilçe belediyesi kazanabilme ümitleri var.