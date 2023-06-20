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İYİ Parti ile CHP’nin yolları yerel seçimde ayrılıyor! Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez'den olay sözler

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Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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İYİ Parti ile CHP’nin yolları yerel seçimde ayrılıyor! Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez’den olay sözler

İYİ Parti, 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlere ayrı girme eğiliminde. Bunu destekleyen açıklama İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’den geldi. Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı. Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" mesajını verdi. Akşener'in başdanışmanı Çömez'in bu çıkışı ardından gözler bir kez daha seçim kaybetme rekoru elinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonda yer alan sözde milliyetçi İYİ Parti, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den bağımsız yol izlemenin planı içerisine girdi.

AKŞENER MİLLET İTTİFAKI'NI BOMBALAR MI?

Masadan önce kalkan sonra tehdit ile masaya geri dönen Genel Başkan Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde 'Millet İttifakı'ndan olaylı bir şekilde kopacağı' kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir yanıt geldi.

ÖZLALE: SÜRPRİZ OLMAZ

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU ÇITAYI YÜKSELTTİ: 6 DEĞİL 16'LI MASA KURARIM

Partisinin son grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." ifadelerine sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

AKŞENER'İN SAĞ KOLU ÇÖMEZ: MİLLET İTTİFAKI YASAL OLARAK SONLANDI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" açıklamasını yaptı.

Çömez, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yerel seçim çalışmalarına başladıklarını ilan ederek, "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı. Siyasi birlikteliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu neye evrilir, nasıl bir birliktelik olur bunu hep beraber göreceğiz. Liderlerin tasarrufu ile bu şekillenecek" dedi.

Turhan Çömez, "Şundan bütün kamuoyu emin olsun, doğru bir karar verilecek. Birliktelik olabilir, bunun nasıl olacağı önümüzdeki günlerde şekillenecek" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ'NİN CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez "Önümüzde bir vizyon oluştu, güçlü bir şekilde sahada olacağız, sonuç alacak adımları atmak için her türlü çalışacağız" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da açık etti.

Akşener'in İmamoğlu ile birlikte hareket edeceği, değişim çağrılarını destekleyeceği kulislerde konuşulurken İYİ Partili kurmayların eylem ve söylemleriyle bu durumu desteklemesi dikkatlerden kaçmadı.

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