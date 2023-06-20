İYİ Parti ile CHP’nin yolları yerel seçimde ayrılıyor! Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez’den olay sözler

KILIÇDAROĞLU ÇITAYI YÜKSELTTİ: 6 DEĞİL 16'LI MASA KURARIM

Partisinin son grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." ifadelerine sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

AKŞENER'İN SAĞ KOLU ÇÖMEZ: MİLLET İTTİFAKI YASAL OLARAK SONLANDI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de "Millet İttifakı teknik bir ittifaktı. Hukuki bir ittifaktı... Genel seçim akşamı bu ittifak yasal olarak sonlandı" açıklamasını yaptı.