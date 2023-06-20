Tek gündemi değişim olan CHP’de Kılıçdaroğlu’ndan seçmeni çılgına çeviren sözler: 16’lı masa kuracağım

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATMADI! DEĞİŞİMLE İLGİLİ FİKRİM NET, DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Art arda iki seçim yenilgisinin sonuçlarını hazmedeyen ana muhalefet partisi CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. 29 Mayıs sabahı sosyal medya hesabından ilk mesajı 'Değişim' diyerek veren ve genel başkanlık koltuğuna adaylığını ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içinde adeta kazan kaldırdı. Parti içinde adaylık baskısını artıran İmamoğlu bir yandan da medya yoluyla aynı baskıyı devam ettiriyor.

DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığıyla ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık. Bundan sonra seçimi kazanmaya yönelik adımlar elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak, bunun çok detay ve içeriği var. Biz sürekli konuşuyoruz partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açılacağı zamanlarda elbet gelecek."