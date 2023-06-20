CHP’de koltuk kavgası! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde yine Kılıçdaroğlu var: Değişim şart

EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER

Son olarak Ahlatlıbel'de yüz yüze görüşen iki isimden İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi.

İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltukta gözü olduğunu bir kez daha ilan etti.

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Ekrem İmamoğlu dün Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ise aynı günün akşamı Faik Öztrak aracılığıyla geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha İstanbul'u işaret etti.

Kulislerde İmamoğlu'nun değişim gerçekleşmemesi halinde yeni bir parti kuracağı iddia edilirken flaş bir çıkış daha geldi.

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İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada yine 'değişim' sakızını çiğnedi.

Bu talebini bir kez daha yineleyerek, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin özeleştri yapması şarttır" diye konuştu.