Kılıçdaroğlu’nun 16’lı masa çıkışı ne anlama geliyor? Yeni ortakları kim olacak?

Seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak içim mücadelesini sürdürürken dün partisinin grup toplantısında seçmenlerini çıldırtan bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu ‘masayı gerekirse 16 yaparım’ mesajı verdi. Peki Kılıçdaroğlu’nun 16’lı masa çıkışı ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu’nun yeni ortakları kim olacak? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN