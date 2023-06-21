İş garantili burslu okul! Hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyorlar

Türkiye'deki meslek yüksek okullarında sadece 9 seracılık programı var. Onlardan biri de Sandıklı ilçesinde 58 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Derslerini ve uygulamalı eğitimlerini jeotermal serada görüyorlar.