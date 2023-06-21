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İş garantili burslu okul! Hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyorlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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İş garantili burslu okul! Hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyorlar

Türkiye'deki meslek yüksek okullarında 9 adet seracılık bölümü bulunuyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki öğrenciler de meslek yüksek okulunda hem tam burslu okuyor, hem de iş garantili…

Türkiye'deki meslek yüksek okullarında sadece 9 seracılık programı var. Onlardan biri de Sandıklı ilçesinde 58 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Derslerini ve uygulamalı eğitimlerini jeotermal serada görüyorlar.

Sandıklı'daki seracılık programı öğrencileri diğerlerine göre önceliklere sahip. Tam burslu okuyan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini de jeotermal seralarda görüyorlar.

Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Koray Gürpınar, seracılık programının iş garantili olduğunu söyledi.

Seracılık Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Ersan da mezun öğrencilerin devlet kurumlarında görev yapabileceğine dikkat çekti.

Seracılık programı öğrencileri okuldaki teorik eğitimin yanı sıra bölgedeki farklı seralarda 56 haftalık uygulama eğitimi alıyor. İki yıllık seracılık programını bitiren öğrenciler ziraat teknikeri unvanını da alıyor.

Seracılık bölümünde eğitim gören öğrenciler ise A Haber mikrofonlarına, "Bütün bu bölümü okumak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim." dedi.

İş garantili burslu okul! İŞ GARANTİLİ BURSLU OKUL!

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