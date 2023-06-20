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Abdüllatif Şener’in “Kafa buldum” açıklamaları CHP’yi karıştırdı! Şener ne yapmak istiyor? CHP’de neler oluyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Abdüllatif Şener’in “Kafa buldum” açıklamaları CHP’yi karıştırdı! Şener ne yapmak istiyor? CHP’de neler oluyor?

CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemine gelen Abdüllatif Şener yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. Ümit Özdağ'a da Zafer Partisi'ne oy verebileceğini söyleyen eski CHP'li Şener "Kafa bulmak için söyledim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim" ifadelerini kullandı. Abdüllattif Şener ne yapmaya çalışıyor? Ekrem İmamoğlu’nun hedefi ne? CHP’de neler geliyor? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçim sonuçlarıyla büyük bir mağlubiyet yaşayan muhalefet kanadında dağılma devam ediyor. İYİ Parti'de istifalar yaşanırken HDP'de kongreye doğru gidiyor ve ortalık giderek karışıyor. Koalisyonun küçük partileri DEVA, Gelecek ve Saadet ise CHP'den aldığı vekillerle konforlu alanda grup kurma çabası gösteriyor.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak ilan edilen İstanbul'u bırakıp il il gezen miting yapan seçimin kaybedenleri arasında yer alan Ekrem İmamoğlu ise 29 Mayıs sabahı Genel Başkanlık hayaliyle uyandı. Kaybedenler arasında yer alan bunu savuşturmak için "Değişim" mesajları veren Ekrem İmamoğlu CHP içinde delegelerle temas kurmanın peşinde.

Öeta yandan Abdüllatif Şener'in son 1 hafta içerisinde yaptığı açıklamalar ise CHP içerisinde yaşanan kaosu gözler önüne serdi. Önce Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan sonra medyanın yönlendirmesiyle "kafa buldum" açıklması yapan Şener parti içindeki kavganın dozunu artırdı. Peki CHP'de neler oluyor? Abdüllatif Şener ne yapmak istiyor? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.

Kurtuluş Tayiz'in öne çıkan sözleri:

"Ben Abdüllatif Şener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "oy vermedim" diye açıklama yaptığı programı takip ettim. Anlaşmalı bir durum var yani programın kendisi kurgu bir programdı. Programda direkt olarak biri, CHP'li isme yani Abdüllatif Şener'e "kime oy verdin?" diye soru soruyor. Bunun böyle sorulması tuhaf bir durum zaten. Abdüllatif Şener ise bu yayında sonra yaşnanalar üzerine son katıldığı programda "Öyle konuşmamı istediler ben de konuştum" açıklaması yaptı.

CHP içindeki seçim sonrası çatışma ve kavganın yansıması ve devamı olarak görüyorum bu yaşananları. Kılıçdaroğlu'nu koltuktan etmeye çalışanlar var şu anda CHP içerisinde ve bunun başını Ekrem İmamoğlu çekiyor. Kılıçdaroğlu'nu yıpratma ve koltuktan etme düşüncesi var ve Abdüllatif Şener de bunun suyuna gitmiş. Şener'in oyunu kime verdiğinin bir önemi yok. Burada sorun İmamoğlu yanlısı medyanın Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için başlattığı eleştiri, suçlama, hakaret içeren yayınların yapılması ve bunun devam etmesidir.

Bu tarz isimler AK Parti'den uzaklaştıklarında kişiliklerini karakterlerini kaybetmiş duruma geliyorlar. CHP'de dün Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlardı, bugün onu hedef alıyorlar. Siyaset muhalefet cephesinde ahlakını kaybetmiş durumda. Bu ülkenin ihtiyaçlarından kopuk bir siyaset yapıyorlar. Kurtlar sofrası var ve burada dönen birbirini parçalamaya yönelik kavgaları izliyoruz. Bunları hem muhalefet medyasında hem siyaset arenasında görüyoruz."

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