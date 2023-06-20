Abdüllatif Şener’in “Kafa buldum” açıklamaları CHP’yi karıştırdı! Şener ne yapmak istiyor? CHP’de neler oluyor?

Kurtuluş Tayiz'in öne çıkan sözleri:

"Ben Abdüllatif Şener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "oy vermedim" diye açıklama yaptığı programı takip ettim. Anlaşmalı bir durum var yani programın kendisi kurgu bir programdı. Programda direkt olarak biri, CHP'li isme yani Abdüllatif Şener'e "kime oy verdin?" diye soru soruyor. Bunun böyle sorulması tuhaf bir durum zaten. Abdüllatif Şener ise bu yayında sonra yaşnanalar üzerine son katıldığı programda "Öyle konuşmamı istediler ben de konuştum" açıklaması yaptı.