Kızamık vakaları neden arttı? Son dönemde vakalardaki artışın nedeni aşı karşıtlığı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği yönündeki iddiaları yalanladı. Uzmanlara göre bu bir salgının en büyük nedeni aşı karşıtlığı. Üstelik düşen aşılama oranları nedeniyle yalnızca aşısız çocuklar değil aşı olanlar da risk altında. Peki artan vakalara karşı nelere dikkat etmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Bezmialem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük anlattı. Küçük, “Kızamığın önlenmesi için iki doz aşılama yapılmalı. En etkili yöntem aşıdır. Kızamık vakaları yan etki bırakabilir." dedi.
Son dönemlerde kızamık vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Vakaların yükselmesiyle "ölüm" iddiaları ortaya atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Peki kızamık vakaları neden arttı? Son dönemde vakalardaki artışın nedeni aşı karşıtlığı mı? Artan kızamık vakalarına karşı nelere dikkat etmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'nun konuğu olan Bezmialem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük anlattı.
Prof. Dr. Özlem Su Küçük'ün öne çıkan sözleri:
"Kızamık çocukluk çağı hastalığı. Çocukluk döneminde geçirdiğimiz ve daha sonra bağışıklık bırakan bir hastalık. Buna bir virüs sebep oluyor. Damlacık yoluyla yayılıyor. Öksürük, hapşırma gibi yollarla insandan insana geçen ya da enfekte olmuş kişilerin eşyalarıyla bulaşma olasılığı olan hastalık.
Döküntü ve yüksek ateş ile seyretmekte. Kuluçka devri 7 ila 14 gün sürüyor. Enseden başlayan döküntü gövdeye kol ve bacaklara yayılmaktadır. Kırmızı renkli kabarıklar şeklinde görülebilir. Ağız içinde ise gri renkte kabartıların görülmesiyle seyreden bakterize bir hastalık.
Hastalık boyunca 39-41 dereceye varan yüksek ateş söz konusu olabilir. Aslında komplikasyonlar olmaksızın çocukluk döneminde gayet selim seyri bir hastalık. Tedavisi semptomatik tedavilerdir. Yani ateş yükselirse ateş düşürücüler verilebilir. Ancak hastalık seyrinde komplikasyonlar olduğu taktirde bunun tespiti ve tedavisi tabi önem arz ediyor.
Aynı zamanda uzun dönemde santral sinir sistemi yani beyni de etkileyerek çeşitli vakalara yol açmakta. Vakaların artmasında aşı karşıtlığının rolü var. Toplumda aşı karşıtlığı meydana geldi. Kovid-19 pandemisiyle aşılara karşı bir etki de oluştu. Aşıların yan etkileri çok tartışıldı. İşte bunun etkisiyle toplumda aşılanmanın yetersizliği kızamık gibi salgınların ortaya çıkmasına neden oldu.
Biz de çevre üniversite hastanelerinde kızamık vakalarını görüyoruz. Bizim hastanede de birkaç vaka geldi. Tabi bu enfeksiyon hastalığı çocuklukta geçirilmezse daha sonra ortaya çıkabiliyor ve ciddi komplikasyonlar taşıyabiliyor. Burada aşılama önemli 2 doz aşılama yapmak lazım. 9. ayda ve 5-6 yaşlarında bu aşılar yapılmalı."
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