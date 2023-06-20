Kızamık vakaları neden arttı? Son dönemde vakalardaki artışın nedeni aşı karşıtlığı mı?

Biz de çevre üniversite hastanelerinde kızamık vakalarını görüyoruz. Bizim hastanede de birkaç vaka geldi. Tabi bu enfeksiyon hastalığı çocuklukta geçirilmezse daha sonra ortaya çıkabiliyor ve ciddi komplikasyonlar taşıyabiliyor. Burada aşılama önemli 2 doz aşılama yapmak lazım. 9. ayda ve 5-6 yaşlarında bu aşılar yapılmalı."

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