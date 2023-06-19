CHP’li gazeteci Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası! Halk TV’de işe alımları o yapıyor…

'KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYORLAR'

Geçtiğimiz günlerde "Halk TV'deki iş alımlarında Murat Ongun için görüşme yapıyormuş. Seçime, kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlıyorlar. Merdan'ı da boğacaklar, Tele 1 ayakta kalır mı bilmiyorum. KRT TV dönecek, Sözcü ve Halk TV zaten tetikçi" diyen Enver Aysever, bugün YouTube'da yaptığı canlı yayında sözlerini tekrarladı.