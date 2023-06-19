CHP medyasının hedefinde demokrasi var! Halk TV'de sokak çağrısı: Daha farklı yollarla neler yapılması gerektiği ortada
28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları tarihi hezimet sonrası ayarları bozulan ve sandıkta başarılı olamayan CHP'nin medyasında da durum partiden farksız değil. Başkan Erdoğan üst üste aldığı demokrasi zaferlerini hazmedeyen CHP fondaşlarından İbrahim Varlı Halk TV'de yaptığı açıklamada sokak çağrısında bulundu. Seçimlerin sandıkta kazanılmadığını gördüklerini söyleyen Varlı "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak demokrasi zaferlerine bir yenisini daha ekledi.
HDPKK'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Kılıçdaroğlu ise Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle geçmeye devam ederken, başta HDP ve PKK olmak üzere yedili koalisyonda da büyük hayal kırıklığı yarattı.
İSTİFALARI ALDI AMA YANAŞMADI
Seçimlerde yaşadığı hezimet sonrasında topu MYK ve danışmanlarına atan Kılıçdaroğlu, bu isimlerin istifasını alırken kendisi istifaya yanaşmadı.
"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİL" SÖZLERİYLE NORMALLEŞTİRME ÇABASI
Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetten tam 12 gün sonra ekranlara çıkarken kurultayda adaylığa yeşil ışık yakınca CHP tabanında büyük tepki topladı.
Kılıçdaroğlu ayrıca "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık" ifadelerini kullanırken seçimlerde alınan mağlubiyeti "Ağır bir yenilgi değil" şeklinde tanımladı.
"SEÇİMLER SANDIKTA KAZANILMIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası muhalefet medyası da alınan sonucu normalleştirme yarışına girdi.
Halk TV'de yorumculuk yapan İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu. Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük. Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada." ifadelerini kullandı.
SOKAK ÇAĞRISI YAPTI
Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.
'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'
"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.
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