CHP medyasının hedefinde demokrasi var! Halk TV’de sokak çağrısı: Daha farklı yollarla neler yapılması gerektiği ortada

'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'

"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.