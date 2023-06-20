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Rus gazeteci Mihail Gusman: Başkan Erdoğan dünya çapında emsalsiz bir kişilik

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Rus gazeteci Mihail Gusman: Başkan Erdoğan dünya çapında emsalsiz bir kişilik

Duruşu ve vizyonuna dünyanın gıpta ile baktığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği bu kez de Rusya’da büyük yankı buldu. Rus gazeteci ve Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Başkan Erdoğan'ı anlatan bir belgesel hazırladı. Gusman, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen belgesel gösterimi sonrası A Haber'e özel açıklamalarda da bulundu. Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahseden Gusman, “O dünya çapında emsalsiz bir kişilik. Başkan Erdoğan Rusya'da da çok seviliyor.” ifadelerine yer verdi.

Rusya merkezli Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rus Gazeteci Mihail Gusman "Büyük devlet adamı" dediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan için çok anlamlı bir belgesele imzasını attı.

Rusçası "Formula Vlasti" Türkçesi "İktidarın Formülü" olan televizyon programında yayınlamak üzere çekilen belgeselde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluğu, hayatı, politik geçmişi ve iktidar dönemleri işlendi.

Başkan Erdoğan'ın siyasetteki başarısı ve Türkiye'ye hizmetleri tarafsızca çarpıcı bir şekilde anlatıldı.

Belgeselin gösterimi ise Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve gazeteciler gösterime katıldı.

Rus gazeteci Mihail Gusman, TASS ve Rusya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından A Haber'e özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK DEVLET ADAMI, TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK İNSAN BAŞKAN ERDOĞAN"

Mihail Gusman "Şimdiye dek dünyanın birçok devlet başkanıyla ilgili 400'den fazla program yayınladık. Büyük devlet adamı, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük insan Başkan Erdoğan ile şimdiye kadar 4 kez görüşme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz ve bundan şeref duyuyoruz. Bu gerçekten kolay kolay ele geçirilemez bir fırsattı. Başkan Erdoğan ile iki kez başbakanlık döneminde, iki kez ise Cumhurbaşkanlığı görevindeyken görüştük." dedi.

Başkan Erdoğan'ın kişiliğine övgüler dizen Gusman, Başkan Erdoğan'ın Rusya'da da çok sevildiğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN DÜNYA ÇAPINDA EMSALSİZ BİR KİŞİLİĞE SAHİP"

Başkan Erdoğan'ın dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Gusman, "O çok derin akıl sahibi, yapıcı düşünce tarzına sahip bir strateji uzmanıdır. Onunla görüştüğüm için çok mutluyum ve böyle fırsatların ilerde de olacağını umuyorum. Rusya'da da Erdoğan çok seviliyor ve kendisi Rusya'da en popüler siyasetçiler arasında ilk sırada geliyor." mesajını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN

Belgesel gösteriminin ardından konuklara, Başkan Erdoğan'ın Rusça'ya da çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı hediye edildi.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın tarihe belge olarak geçen kitabı çok sayıda dile çevrilmiş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Erdoğan dünya çapında emsalsiz biri "ERDOĞAN DÜNYA ÇAPINDA EMSALSİZ BİRİ"

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