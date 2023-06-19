CHP’de değişim krizi derinleşiyor | İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na rest! Kılıçdaroğlu’nun susturan hamlesi

Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Bu süreçten önce bütün mevcut belediye başkanları ya da parti yönetimi pozisyon olmak zorunda ve başkanlar tekrar aday olmak istiyor. Şu anda bu ipler Kılıçdaroğlu'nun elinde aynı şey parti yönetimi için de geçerli. Dolayısıyla muhalefetin enerjisinin ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Eylül-ekim gibi CHP'nin ilçe ve il kongreleri yapılacak sonra büyük kongre için karar alınacak. Burada Kılıçdaroğlu sorun görmezse kongreyi yapar eğer burada sıkıntı görürse yerel seçimlerden sonraya bırakır.