CHP’de değişim krizi derinleşiyor | İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na rest! Kılıçdaroğlu'nun susturan hamlesi
Seçim hezimetinden saatler sonra “Değişim” videosu çekerek Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan liderine rest geldi. Ekrem İmamoğlu, “13 Mayıs’tayız gibi devam edemeyiz” dedi. Ekrem İmamoğlu’na Bülent Kuşoğlu’ndan uyarı gelirken Abdüllatif Şener’in Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklaması da ortalığı iyice karıştırdı. Özgür Özel ise bir “adayım” bir “aday değilim” tarzında mesajlar veriyor. Peki CHP’de neler oluyor? İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest mi? CHP'de "değişim" rüzgarı dindi mi? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile gazeteci-yazar Osman Diyadin değerlendirdi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçim sonuçlarıyla büyük bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında savrulma devam ediyor. İYİ Parti'de istifalar yaşanırken HDP'de kongreye doğru gidilirken ortalık giderek karışıyor. Koalisyonun küçük partileri ise CHP'den aldığı 40 vekil ile konforlu alanda grup kurma çabası gösteriyor.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak ilan edilen İstanbul'u bırakıp il il gezen miting yapan seçimin kaybedenleri arasında yer alan Ekrem İmamoğlu ise 29 Mayıs sabahı Genel Başkanlık hayaliyle uyandı. Kaybedenler arasında yer alan bunu savuşturmak için "Değişim" mesajları veren Ekrem İmamoğlu CHP içinde delegelerle temas kurmanın peşinde.
Özgür Özel'in kafa karıştıran mesajları varlığını sürdürürken Abdüllatif Şener'in "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" açıklaması CHP'deki karışıklığı giderek artırdı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "yeniden aday" sinyali verirken diğer isimlere de uyarılar gönderiyor. Peki CHP'de neler oluyor? İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest mi? CHP'de "değişim" rüzgarı dindi mi? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile gazeteci-yazar Osman Diyadin değerlendirdi.
Hamit Emrah Beriş'in öne çıkan sözleri:
"Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminden sonra CHP'de çok hararetli bir şekilde değişim tartışması başlamıştı. CHP'nin mevcut delege yapısı içerisinde Kılıçdaroğlu'nu devirmek mümkün değil. Öncelikle ilçe ve illerden başlayarak delege yapısını değiştirmek sonra genel başkanlık için hamle yapmak gerekir. Burada Ekrem İmamoğlu'nun kalkıştığı şey kendi İBB Başkanlığı adaylığını garantiye almak. Bu seçim süreci hem İmamoğlu hem Kılıçdaroğlu açısından çok yıpratıcı oldu.
CHP'de artık başka hesaplar devreye girmiş durumda. Liderlik tartışmaları başladı. Ama burada Ekrem İmamoğlu ilk adımı attıktan sonra CHP yönetimi kendisine göre akıllıca bir hamle yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır partiyi hiçbir şekilde bırakmıyor. Kendisi dışında Özgür Özel gibi başka isimlerinde gündeme gelmesini sağladı. Bu da muhalefetin enerjisinin boşalmasını sağladı. Vakit uzadıkça, tartışmalar zamana yayıldıkça o muhalif kesim gücünü yitirir.
Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Bu süreçten önce bütün mevcut belediye başkanları ya da parti yönetimi pozisyon olmak zorunda ve başkanlar tekrar aday olmak istiyor. Şu anda bu ipler Kılıçdaroğlu'nun elinde aynı şey parti yönetimi için de geçerli. Dolayısıyla muhalefetin enerjisinin ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Eylül-ekim gibi CHP'nin ilçe ve il kongreleri yapılacak sonra büyük kongre için karar alınacak. Burada Kılıçdaroğlu sorun görmezse kongreyi yapar eğer burada sıkıntı görürse yerel seçimlerden sonraya bırakır.
CHP'de işte bu noktada yine pazarlıklar başlayacak. Hangi ismin belediye başkanı adayı olacağı pazarlığı yapılacak. Ben yakın vadede CHP içerisinde lider değişimi beklemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu burada yine kendi koltuğunu koruyacaktır."
Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkan değerlendirmeleri:
"Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları tarafından CHP şu anda kuşatılmış durumda. CHP'nin içerisinde tek bir ideoloji yok, çok farklı görüşlere sahip insanlar yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin o koltuğu Ekrem İmamoğlu'na bırakmamak için her yolu deneyeceğini düşünüyorum. Bu ekip İmamoğlu'nu tehdit ediyor "Eğer adaylıkta diretirsen senin karşına Özgür Özel'i dikeriz ve bu kurultay yapısıyla da seçimi kaybettiririz" diye mesaj veriyor. Bunun yanında İstanbul'u da elinden alacaklarının mesajı veriliyor.
Ekrem İmamoğlu'nun karşısında 3'lü bir ayak var. Bunlar ; Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül. Sarıgül faktörü CHP içinde çok etkin rol oynamaya başladı. Mustafa Sarıgül'ün hesapları var eğer Kılçdaroğlu Genel Başkanlığa devam ederse veya Özgür Özel gelirse Ekrem İmamoğlu'nun önünün kesileceğini düşünüyor. Bunun yanında Ekrem İmamoğlu'nun önünde yargı süreci var ve ceza alabilir. Eğer ceza alırsa İBB Başkanlığı adaylığı için Mustafa Sarıgül öne çıkacaktır.
CHP'nin derin kulislerinde bu net şekilde seslendiriliyor. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu tarafından tehdit ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na "Genel Başkanlık hayalini bir kenara bırak yoksa İstanbul'da elinden gider" mesajı veriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu istemediği müddetçe koltuğunu kimse bırakmayacaktır. Çünkü CHP kuşatılmış, ele geçirilmiş Dersim merkezli bir siyasi parti konumuna gelmiştir. CHP'nin siyasi orjinlerine baktığınız zaman bunu net şekilde görürsünüz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023? PPK faiz kararı...
- SSK, BAĞ-KUR emeklisine talih kuşu kondu! Öğlen 13’te ödemeler başladı! 7.500 TL üstü maaş alana 7000 TL’ye ek 3.000 lira hesapta!
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023? Asgari Ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı?
- EYT sonrası İHYA reçetesi belli oldu! 2008 - 2015 - 2018 - 2021 tarihinde onaylandı! Eksik prim tek hamlede kapanacak! 3 ay süreyle...
- 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...
- THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?
- 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı? 2023 Temmuz ayı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
- Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!