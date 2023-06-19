CHP’de kılıçlar çekildi! Aday olmak isteyen herkesten kurtulabilir! İşte Kılıçdaroğlu’nun arşivden çıkardığı çözüm

Seçimin üzerinden üç hafta geçti... Ve yine kılıçlar çekildi.

Ama bu defaki seçim kavgası değil... Başka bir kavga.

Server Yesâri (Yesarizade) Bey'in bestesindeki gibi:

"Bir hadise var can ile canan arasında."

Evet;

Bir hadise var Kılıçdaroğlu ile arkadaşları arasında... Başta Ekrem İmamoğlu.

Ve... Bir hadise daha var... Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasında... Çoğu seçimden önce Kılıçdaroğlu için kılıç sallamışlardı.

Hadise öyle zorlu ki... Karşılıklı öyle sözler ediliyor ki... Kavgada bile söylenmez.

"Değişmez Genel Başkanlık"