CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için hesap vakti! 30'a yakın dosyası var | Artık dokunulacak
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yerken dokunulmazlığını da kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hakkında yapılan şikayetlerle ilgili aralarında terör suçlarının da bulunduğu 30'a yakın dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bürolara gönderildi. Şikayetler ilgili bürolar tarafından araştırılarak, deliller toplandıktan sonra hakkında dava açılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir şok daha bekliyor.
14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı açık şekilde sorgulanırken bu kez hakkında açılacak dosyalar başını ağrıtacak.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DOSYALARI GÜNDEME GELECEK
Vekilliği bulunmayan ve dokunulmazlığı kalkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30'a yakın dosyasının işleme alınması gündemde...
DOSYALAR CUMHURBAŞKANLIĞINA İADE EDİLDİ
TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti.
Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale etti.
KILIÇDAROĞLU TEHDİTLERİN HESABINI YARGIDA VERECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybetti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Tehdit', 'İftira' 'Hakaret' suçları ilgili bürolara, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarıyla yapılan şikayetlerin bulunduğu dilekçeler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.
İDDİALAR ARAŞTIRILACAK
Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialar ve ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Savcılık gerekli delilerin toplanması için çalışma yürütecek. Eğer suç unsurlarına rastlanıp yeterli delillerin bulunursa da Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetlere istinaden gerekli suçlardan iddianame hazırlanacak.
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