CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için hesap vakti! 30’a yakın dosyası var | Artık dokunulacak

KILIÇDAROĞLU TEHDİTLERİN HESABINI YARGIDA VERECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybetti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Tehdit', 'İftira' 'Hakaret' suçları ilgili bürolara, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarıyla yapılan şikayetlerin bulunduğu dilekçeler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.