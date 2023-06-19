AK Parti MKYK toplanıyor! Başkan Erdoğan parti yönetimi ile bir araya gelecek | İşte masadaki konular

MECLİS ÇALIŞMALARI

Bir de önemli başlık elbette ki Meclis çalışmaları olacak. Meclis'te 15 Temmuz'a kadar çalışılacak dendi ancak arka arkaya gelmesi gereken birçok yasa teklifi de söz konusu. Bunların başında elbette ki memurlara yapılacak olan zamdan bahsediyoruz. Her ne kadar torba yasa kapsamında gelecek olmasa da ayrıca da değerlendirilecek olsa da bir yandan da bir torba hazırlığı söz konusu.