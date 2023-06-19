Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle SGK primleri de artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?

Bağ-Kur ihyasında yüzde 34,5 ödemeler olduğu için orada da aylık olarak bin 35 liralık fark ortaya çıkıyor. Burada da 2 bin günlük bir borçlanmayı hesaplayacak olursak 69 bin TL'yi buluyor.

Başvuru anında bir ödeme yapmaya gerek yok. Vatandaşlar e-Devlet'e girecek ve başvuru yapacak. Bu noktadan sonra başvuru alınmış olacak ve borçlanma farkı olmayacak ve ödeme emri 1 ay sonra gelecek. Bugün başvuru yapan bir vatandaş açısından hem cebinde yüzde 30'luk bir para cebinde kalacak. Burada ödemeler ağustos sonu gibi olacak. Ödeyemezseniz başvurunuz iptal olur."