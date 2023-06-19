Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle SGK primleri de artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?
Son dakika haberlere… Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıyı milyonlarca çalışan bekliyor. Asgari ücret artışı ile SGK'ya askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması maliyeti artacak. İşçi kesimi teklifini bugün masaya getirecek. Peki asgari ücrette en güçlü rakam ne? Asgari ücret ne kadar? Askerlik ve doğum borçlanması nasıl olacak? Primler nasıl hesaplanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete yapılacak temmuz zammına ilişkin 2. toplantı bugün saat 10.00'da yapılacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.
Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmaların maliyeti de değişecek. Peki borçluların ödeyecekleri tutar ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Asgari ücret bir gösterge rakamı. İşsizlik maaşından sosyal ödemelerin gelir seviyesinin belirlenmesine kadar doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi Genel Sağlık Sigortası gibi SSK ve Bağ-Kur primlerinin ödenmesi gibi her şeyi belirleyen bir gösterge rakamıdır.
Özellikle EYT'liler olmak üzere eğer doğum ve askerlik borçlanması yapılmak isteniyorsa (burada asgari ücrete zam oranı olarak yüzde 30/35'ler bahsediyoruz) haziran ayında değil de temmuz ayında başvurursanız maliyetiniz yüzde 30/35 artacak anlamına geliyor.
Günlük borçlanma şu anda 106 TL iken yüzde 30 zam yapıldığı zaman 138 TL'ye çıkıyor. Buradaki fark 30,03 oluyor. Buna aylık olarak baktığımız zaman 3 bin 202 TL 'den 4 bin 163 TL'ye çıkıyor. Burada aylık olarak fark ise 960 TL oluyor.
Bu rakamlar üzerinden doğum ve askerlik borçlanmalarına bakacak olursak 2 yıllık bir doğum borçlanmasında şu anda 76 bin 861 lira olan ücret temmuz ayında soran yapılacak başvuruda 99 bin 919 TL'ye çıkıyor ve burada 2 yıllık fark 23 bin 58 TL oldu.
Eğer bu rakamı 18 aylık askerlik borçlanması olarak hesap yaparsak şu anda 57 bin 646 lira olan ödeme asgari ücrete yapılması tahmin edilen yüzde 30 zamdan sonra 74 bin 939 lira olacak. Buradaki ödeme farkı ise 17 bin 293 lira olacak. Bu borçlanma durumları yurt dışı ödemlerde de var. Orada yüzde 45 olarak ödeniyor. Burada aylık fark bin 351 liralık fark oluşuyor.
Bağ-Kur ihyasında yüzde 34,5 ödemeler olduğu için orada da aylık olarak bin 35 liralık fark ortaya çıkıyor. Burada da 2 bin günlük bir borçlanmayı hesaplayacak olursak 69 bin TL'yi buluyor.
Başvuru anında bir ödeme yapmaya gerek yok. Vatandaşlar e-Devlet'e girecek ve başvuru yapacak. Bu noktadan sonra başvuru alınmış olacak ve borçlanma farkı olmayacak ve ödeme emri 1 ay sonra gelecek. Bugün başvuru yapan bir vatandaş açısından hem cebinde yüzde 30'luk bir para cebinde kalacak. Burada ödemeler ağustos sonu gibi olacak. Ödeyemezseniz başvurunuz iptal olur."
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