CHP’de değişim krizi derinleşiyor | İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na rest! Kılıçdaroğlu'nun susturan hamlesi

Seçim hezimetinden saatler sonra “Değişim” videosu çekerek Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan liderine rest geldi. Ekrem İmamoğlu, “13 Mayıs’tayız gibi devam edemeyiz” dedi. Ekrem İmamoğlu’na Bülent Kuşoğlu’ndan uyarı gelirken Abdüllatif Şener’in Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklaması da ortalığı iyice karıştırdı. Özgür Özel ise bir “adayım” bir “aday değilim” tarzında mesajlar veriyor. Peki CHP’de neler oluyor? İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest mi? CHP'de "değişim" rüzgarı dindi mi? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile gazeteci-yazar Osman Diyadin değerlendirdi.

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