"Kalemi satılık" gazete Cumhuriyet'te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP'ye de para gitti mi?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ile karıştığı skandal giderek büyüyor. Çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine haberler isteyen firmanın daha önce de CHP'li Engin Altay ile görüştüğü iddia edilmiş ve bunun üzerine CHP'nin Meclis'te "evet" oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımalarını sağlamıştı. Konuyla ilgili bugğnkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör "Bana kalırsa, hazır pandoranın kutusu açılmışken CHP'nin de bu işin neresinde olduğu araştırılmalı... Hatta o şirketin lobicilik faaliyetleri için ayırdığı iddia edilen 100 milyon dolarlık bütçenin nasıl kullanıldığı... Merak ediyorum, CHP'ye de çikolata kutuları gitti mi?" diye sordu.

Sabah Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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