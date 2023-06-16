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Haberler Galeri "Kalemi satılık" gazete Cumhuriyet'te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP'ye de para gitti mi?

"Kalemi satılık" gazete Cumhuriyet'te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP'ye de para gitti mi?

Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi ve CHP ile karıştığı skandal giderek büyüyor. Çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine haberler isteyen firmanın daha önce de CHP'li Engin Altay ile görüştüğü iddia edilmiş ve bunun üzerine CHP'nin Meclis'te "evet" oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımalarını sağlamıştı. Konuyla ilgili bugğnkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör "Bana kalırsa, hazır pandoranın kutusu açılmışken CHP'nin de bu işin neresinde olduğu araştırılmalı... Hatta o şirketin lobicilik faaliyetleri için ayırdığı iddia edilen 100 milyon dolarlık bütçenin nasıl kullanıldığı... Merak ediyorum, CHP'ye de çikolata kutuları gitti mi?" diye sordu.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:12
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Kalemi satılık gazete Cumhuriyet’te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP’ye de para gitti mi?
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.
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Kalemi satılık gazete Cumhuriyet’te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP’ye de para gitti mi?
Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.
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Kalemi satılık gazete Cumhuriyet’te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP’ye de para gitti mi?

BAŞVURUYU GİZLİCE YAPTI

E-ticaret düzenlemesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında "Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanına" diyen dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP Grubu adına AYM'ye gizlice başvurduğu öğrenilmişti.

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Kalemi satılık gazete Cumhuriyet’te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP’ye de para gitti mi?
CHP kaynaklarının da başvurudan haberdar olmadıkları belirtilirken, CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç da eleştirilere sessiz kalarak, Engin Altay'ı işaret etmişti.
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Kalemi satılık gazete Cumhuriyet’te sular durulmuyor! Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüdü! CHP’ye de para gitti mi?

İptal başvurusunun yapıldığı hafta grup nöbetçisinin Engin Altay olduğunu hatırlatan parti yöneticilerinin bu tavrı söz konusu e-ticaret firmasının Engin Altay ile bir görüşme yapıp yapmadığı sorularını akıllara getirmişti.