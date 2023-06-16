İzmir’de öğrenci kartlarına yaş sınırı! Öğrenci kartı kullananları üzecek karar
İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartı kullananları üzecek bir karar açıklamaya hazırlanıyor. Belediye öğrencilere yaş sınırı getirecek. Uygulama nasıl etki uyandıracak? Fiyatlarda nasıl bir değişim olacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
İzmir'de 25 yaş üstü öğrencileri üzecek bir karar alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarife değişikliğine giderek öğrenci kartlarına yaş sınırı getirdi. 26 yaşında gün alan öğrenciler artık 3 lira değil 7 lira 56 kuruş ödeyecek.
Sefer Ayçe'nin İzmir'den aktardıkları şöyle:
"En son yapılan Meclis toplantısında böyle bir karar alındı. İzmir'de öğrencilerin yoğun olarak kullandığı otobüs ve vapurlar için böyle bir yola gidildi. Bunun dışında tüm toplu ulaşım araçlarını kullanıyorlardı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan Meclis toplantısında öğrenciler için yaş sınırı kararı alındı. Öğrenci kartı yaş sınırlaması getirildi. Hukuk ve Bütçe Ulaşım Komisyonu'nda acil kaydıyla sevk yapıldı. Bu kararın acil olarak alınması istendi.
26 yaşından gün alan öğrenciler artık 3 lira değil 7 lira 56 kuruş ödeme yapacak. Ulaşım Dairesi'nin önerisiyle gündeme geldi bu durum. İlgili madde öğrenci kartlarına yaş sınırı uygulamasını kapsıyordu. 26 yaşından gün alan ve öğrenciliği devam eden vatandaşlar öğretmenler ve 60 yaş üstü için uygulanan tarifenden faydalanacak.
Şu anda İzmir'de toplu ulaşım ücreti 8 lira 8 kurul olarak uygulanıyor. Eğer aktarmalı olursa 3,5 lira olarak devam ediyor. İzmir'de Türkiye'de en pahalı ulaşımın olduğu yerlerden bir tanesi. Önergenin akıbeti en son toplantıda net olarak belli olacak. Son toplantıda bu karar büyük ihtimalle alınacak."
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