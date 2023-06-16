İzmir’de öğrenci kartlarına yaş sınırı! Öğrenci kartı kullananları üzecek karar

Şu anda İzmir'de toplu ulaşım ücreti 8 lira 8 kurul olarak uygulanıyor. Eğer aktarmalı olursa 3,5 lira olarak devam ediyor. İzmir'de Türkiye'de en pahalı ulaşımın olduğu yerlerden bir tanesi. Önergenin akıbeti en son toplantıda net olarak belli olacak. Son toplantıda bu karar büyük ihtimalle alınacak."

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