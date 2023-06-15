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CHP'den istifa sonrası Abdüllatif Şener'den itiraf: Kılıçdaroğlu'na değil Sinan Oğan'a oy verdim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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CHP’den istifa sonrası Abdüllatif Şener’den itiraf: Kılıçdaroğlu’na değil Sinan Oğan’a oy verdim

Seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından büyük bir hezimet yaşanan CHP'de de istifa haberleri üst üste geliyor. Son olarak CHP'li Abdüllatif Şener fondaş Halk TV'de katıldığı canlı yayında partisinden istifa ettiğini açıkladı. Şener ayrıca ilk tur seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini itiraf ederken, ikinci turunda geçersiz oy verdiğini açıkladı. Diğer yandan Şener meclis seçimlerinde CHP'ye oy vermediğini de belirtti. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimet yaşayan CHP'de istifa kararları üst üste geliyor. Son olarak CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, partisinden ayrıldığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NU SERT ELEŞTİRMİŞTİ

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Şener, "Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" diyerek eleştirmişti.

"BEN ZATEN İSTİFA ETTİM"

Şener fondaş Halk TV'de katıldığı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz Sayın Şener?' sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİM"

Şener ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermediğini de duyurdu.

"SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"

"1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur."

"MECLİS SEÇİMLERİNDE KİMSEYE OY VERMEDİM"

Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detayda var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim."

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