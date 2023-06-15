CHP’den istifa sonrası Abdüllatif Şener’den itiraf: Kılıçdaroğlu’na değil Sinan Oğan’a oy verdim

"SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"

"1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur."