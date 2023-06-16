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Kara para aklayan Melih Meriç CHP'den milletvekili oldu! 10 yıl hapis istenen isme CHP'den dokunulmazlık kalkanı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Kara para aklayan Melih Meriç CHP’den milletvekili oldu! 10 yıl hapis istenen isme CHP’den dokunulmazlık kalkanı

Son dakika haberi | Geçtiğimiz aylarda demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren ve fiyatları manipüle eden 3 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Demir Yumruk" soruşturmasında hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istenen Melih Meriç, CHP tarafından Gaziantep'ten milletvekili yapılarak dokunulmazlık kazandırıldı. Meriç'in dosyasına ulaşılırken, CHP'li ismin örgüt içerisinde örgüt lideri Hüseyin Eryılmaz'ın, kayıt dışı satıştan kazandıkları paraların yatırım firmalarına aktarılarak parayı yasal hale getirmesine aracılık ettiği, sahte fatura düzenlenmesi işi yaparak kayıt dışı paranın sisteme sokulması ile haksız menfaat sağladığı tespit edildi.

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında Hüseyin Eryılmaz'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik 46 sanığa açılan davada Melih Meriç'in 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. Meriç, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gaziantep 2. Sıra Milletvekili adayı oldu. Seçimlerin ardından milletvekili seçilen Meriç bu sayede dokunulmazlık kazandı. Mahkeme heyeti, CHP'li Milletvekili Melik Meriç'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

KAYIT DIŞI PARANIN YASAL HALE GETİRİLMESİNE ARACILIK ETTİ
Metropol İnşaat Firmasının sahibi olan Meriç hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Hüseyin Eryılmaz'ın kayıt dışı parasının sisteme sokulması için kullandığı İhsan Göymen'e ait firmaya gönderilen ve hesap hareketleri bulunan 12 Milyon lirayı 3 parça halinde 11 Milyon 850 bin lira olarak Göymen'in şirketinden Meriç'in şirketine gönderildiği tespit edildi.

İddianamede, aynı gün Meriç'in şirketinde çalışan Duran Ünal'ın Metropol firmasına 5 milyon 950 bin lira gönderdiğine ilişkin hesap hareketleri bulunduğu belirtilirken, söz konusu eylemin ticari bir faaliyet olmadığı, Eryılmazların kayıt dışı satıştan kazandıkları paraların yatırım firmalarına aktarılarak parayı yasal hale getirmeye çalıştıkları aktarıldı.

SAHTE FATURA İLE HAKSIZ MENFAAT
Eryılmazların adı geçen firmalar arasında parayı dolaştırarak kapama işleminin gerçekleştirmesiyle amacın paranın takibini zorlaştırmak olduğu ifade edilen iddianamede, Metropol ile Göymen arasında sahte fatura kapama işi yapıldığı, sahte fatura düzenlenmesi ve kayıt dışı paranın sisteme sokulması ile haksız menfaat sağladığı belirtildi. CHP'den vekil olan ve dokunulmazlık sağlanan Meriç'in kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık suçunu işlediği kaydedildi.

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