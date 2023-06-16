Kara para aklayan Melih Meriç CHP’den milletvekili oldu! 10 yıl hapis istenen isme CHP’den dokunulmazlık kalkanı

SAHTE FATURA İLE HAKSIZ MENFAAT

Eryılmazların adı geçen firmalar arasında parayı dolaştırarak kapama işleminin gerçekleştirmesiyle amacın paranın takibini zorlaştırmak olduğu ifade edilen iddianamede, Metropol ile Göymen arasında sahte fatura kapama işi yapıldığı, sahte fatura düzenlenmesi ve kayıt dışı paranın sisteme sokulması ile haksız menfaat sağladığı belirtildi. CHP'den vekil olan ve dokunulmazlık sağlanan Meriç'in kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık suçunu işlediği kaydedildi.

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