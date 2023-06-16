Asgari ücret zammı için rakam aralığı! Faruk Erdem tahmini zam oranını A Haber’de duyurdu

İŞVERENİN DURUMU DA ÖNEMLİ

Asgari ücret bir geçim ücreti değil. 8500 liralık ücret bir gösterge rakamı. Buna geçim ücreti olarak bakarsanız olay farklı yere gidiyor. İşverenin de durumu dikkate alınıyor.

8500 lira olduğunda da istihdamda sorunlar olacağı söylendi ama böyle bir şey olmadı. Enflasyon var ve bu ortamda bütün işverenler zaten ürettiklerine zam yaptılar.