AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: İstifa etmesi gereken bir tek kişi var o da kendisi!
CHP'de tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi ve ortaya çıkan tabloyu A Haber'de yayınlanan SATIR ARASI'na konuk olan AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hulki Cevizoğlu değerlendirdi. Cevizoğlu, “Düşmeyi uçmak zannediyorlar. Düştüler ancak hala uçtuklarını zannediyorlar. Düşmüş ve yere çakılmış bir CHP var. Aslında Kılıçdaroğlu var. İstifa etmesi gereken bir tek kişi var o da Kılıçdaroğlu.” ifadelerine yer verdi.
CHP, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrasında tarihinin en kaotik günlerini yaşıyor.
12 seçimde yenilgi gören ve hiç bir seçim kazanamayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinden istifa etmeyerek devam edeceğinin mesajını verdi.
Bu tavır CHP seçmeni ve parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu.
Parti içinde yaşanan karışıklıktan istifade eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs'ta Maltepe'deki bir etkinlikte ilk kez "değişim" diyerek genel başkanlık koltuğuna yeşil ışık yaktı.
İşte bu yaşanan süreçte Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na daha önce "Bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkisi" sözleri CHP'deki taht kavgasını gözler önüne serdi.
HULKİ CEVİZOĞLU'NDAN A HABER'DE KRİTİK AÇIKLAMALAR
CHP'deki savaş ortamını A Haber'de canlı yayınlanan SATIR ARASI'na konuk olan AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hulki Cevizoğlu değerlendirdi.
Hulki Cevizoğlu şunları kaydetti:
"HALKA HAKARETİ MEŞRU GÖREN SİYASAL YAPI BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAZ"
"CHP böyle gelmiş böyle gider. (14 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda deprem bölgesindeki vatandaşlara, halka hakaret ederek seçim sürecini yürüten bir yapısal zihniyet var. 2. turdan sonra en son dün (Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV. açıklamaları) şimdi de seçim sonrası kırsal kesimdekilere hakaret etti. Halka hakareti meşru gören bir siyasal yapı başka bir şey yapamaz zaten. Geleceği durum budur.
"DÜŞMEYİ UÇMAK ZANNEDİYORLAR"
Ağır bir yenilgi almadık demesi çok doğrudur. Hezimet çünkü. Hezimete uğradılar. Kendine çalışan bir yanlılık var. Düşmeyi uçmak zannediyorlar. Düştüler ancak hala uçtuklarını zannediyorlar. Düşmüş ve yere çakılmış bir CHP var. Aslında Kılıçdaroğlu var.
ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE YÜKLENDİ! "ORDU YENİLDİ DEMEYİNİZ! YENİLEN KOMUTANDIR"
Burada ilk olacak. Burada ilk kez söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var; 'Ordu yenildi demeyiniz! Yenilen komutandır" diyor. Bir siyasi partinin komutanı da genel başkandır. Yinelen CHP değil aslında, CHP'nin genel Başkanı'dır. Hem Cumhurbaşkanı olarak yenildi. Hem partisini zafere götürmekle görevli bir genel başkan olarak milletvekili seçiminde yenildi. Ama o orada duruyor.
"50 SEÇİM OLSA YİNE YENİLECEKLER"
İginç olan da şu; istifa etmesi gereken bir tek kişi var o da Kılıçdaroğlu. İstifa etmesi gereken kişinin dışında herkesi istifa ettirip yeniden yapılandıran bir zihniyet var. Bu yaklaşım tarzı ile yeni bir şey yapmaları mümkün değil. 50 seçim olsa yine yenilecekler.
"YENİLGİ ARSIZI! BÖYLE OLUNCA NE DENİZ BOŞUNA"
Bizim Karadeniz'de Temel'in hikayesine benziyor. Baykal kendisini İstanbul Belediye Başkanı adayı yapmıştı. O zaman da yenilmişti. Alışkın olduğu için normal geliyor atık onlara. Yenilgi arsızı! Böyle olunca ne deniz boşuna. Öyle gelmiş öyle gidecek"
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