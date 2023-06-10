AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: İstifa etmesi gereken bir tek kişi var o da kendisi!

"DÜŞMEYİ UÇMAK ZANNEDİYORLAR"

Ağır bir yenilgi almadık demesi çok doğrudur. Hezimet çünkü. Hezimete uğradılar. Kendine çalışan bir yanlılık var. Düşmeyi uçmak zannediyorlar. Düştüler ancak hala uçtuklarını zannediyorlar. Düşmüş ve yere çakılmış bir CHP var. Aslında Kılıçdaroğlu var.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE YÜKLENDİ! "ORDU YENİLDİ DEMEYİNİZ! YENİLEN KOMUTANDIR"

Burada ilk olacak. Burada ilk kez söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var; 'Ordu yenildi demeyiniz! Yenilen komutandır" diyor. Bir siyasi partinin komutanı da genel başkandır. Yinelen CHP değil aslında, CHP'nin genel Başkanı'dır. Hem Cumhurbaşkanı olarak yenildi. Hem partisini zafere götürmekle görevli bir genel başkan olarak milletvekili seçiminde yenildi. Ama o orada duruyor.