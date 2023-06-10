10 Haziran 2023, Cumartesi
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AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: İstifa etmesi gereken bir tek kişi var o da kendisi!
CHP'de tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi ve ortaya çıkan tabloyu A Haber'de yayınlanan SATIR ARASI'na konuk olan AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Hulki Cevizoğlu değerlendirdi. Cevizoğlu, “Düşmeyi uçmak zannediyorlar. Düştüler ancak hala uçtuklarını zannediyorlar. Düşmüş ve yere çakılmış bir CHP var. Aslında Kılıçdaroğlu var. İstifa etmesi gereken bir tek kişi var o da Kılıçdaroğlu.” ifadelerine yer verdi.