Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin: Başkan Erdoğan’ı Rusya Müslümanlarına hitap edip ve namaz kılmaya bekliyoruz
Mazlumların umudu milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabının Rusça çevirisi büyük ilgi gördü ve görmeye de devam etmekte. Başkan Erdoğan'ın kitabı Rusya Federasyonu Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'e hediye edildi. Başkan Erdoğan'ı Moskova’ya davet eden Gaynuttin, Erdoğan’ın Rusya Müslümanlarına hitap etmesini temenni ederek beraber namaz kılmayı arzu etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı daha adil bir dünya mümkün isimli itabın Rusça çevrisi geçtiğimiz hafta Rus okurlarla buluştu.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'i ziyaret etti.
Elçi Samsar, Rusya'da büyük ilgiyle karşılanan kitabı Ravil Gaynutdin'e hediye etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ADALET" VURGUSU
Mehmet Samsar burada yaptığı önemli açıklamada, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adı altında, malumunuz uluslararası ilişkilerde daha adil, daha kalıcı bir barışı sürdürülebilir barışı tesis etmek amacıyla özellikle buradaki en önemli organ olan Birleşmiş Milletler (BM) bakımından bir takım değişiklikler yapılabilir fikrini Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bunları söyledi biliyorsunuz. Bunları son olarak da bir kitapta dile getirdi." şeklinde konuştu.
Kitap için teşekkürlerini sunan Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin,
Başkan Erdoğan'ı Rusya'da görmek istediklerini söyledi.
Gaynutdin, Başkan Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti.
GAYNUTDİN: BAŞKAN ERDOĞAN'I RUSYA MÜSLÜMANLARINA HİTAP EDİP VE NAMAZ KILMAYA BEKLİYORUZ
Gaynutdin, "Kendisine Rusya Müslümanları, Moskova Müslümanları 'Allah razı olsun' diye dua eder her zaman. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımız, Vladimir Putin ile beraber büyük camimize geldi açılışına katıldı, güzel bir konuşma yaptı.
Biz bugün de kendisini bekliyoruz. 8 sene oldu, kendisinin Moskova Büyük Camii'ne gelip, Rusya Müslümanlar'na hitap edip, Rusya Müslümanları ile namaz kılmasını bekliyoruz." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN AİLEVİ DEĞERLERE VE MANEVİYYATA SAHİP ÇIKIYOR"
Diğer yandan Gaynutdin, A Haber'e özel açıklamalarda da bulundu.
Gaynutdin, "Rusya Müslümünları adına dostumuz, Rusya Müslümünları'nın dostu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'i Türkiye Cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla içtenlikle kutluyorum.
Biz Rusya Müslümanları aslında tüm Rusya halkının da yaptığı gibi Türkiye'deki seçimleri dikkatle izledik ve Türkiye'de yapılan bu seçimlerin ne kadar adil, dürüst ve demokratik yapıldığına tanık olduk. Biz Türk halkının kendi lideri Recep Tayyip Erdoğan Bey'e güvendiğini ve geleceğe yönelik plan ve vaatlerini yerine getirmesini istediğini gördük. Türk halkı kendi Cumhurbaşkanı'na destek verdi, onun yanında yer alacağını ortaya koydu. Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin'in tüm dünyada ailevi değerlere ve maneviyyata sahip çıkmaları bu değerlerin hem Rusya'da hem Türkiye'de ve hem de tüm dünyada korunacağına dair bize umutlar veriyor." mesajını verdi.
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