Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor! Manchester City-İnter devler ligi finali bu akşam saat 22’de

Artık büyük bir organizasyon yani Avrupa ya da Dünya Kupası yapmanın zamanı geldi. Türkiye olarak Avrupa şampiyonalarına birkaç kez talip olduk fakat çeşitli nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Şu anda 2028 ve 2032'ye talibiz. Birinde Britanya grubu ile diğerinde İtalya ile mücadele ediyoruz. 2'sinden biri bize verilecek diye tahmin ediyorum. Eylül ayında bu belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinin burada güzel şekilde organize edilmesi bizim için güzel bir örnek olur. Türkiye Avrupa ya da Dünya Kupası olmasını uzun yıllardır hayal ediyorum."