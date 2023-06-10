Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor! Manchester City-İnter devler ligi finali bu akşam saat 22'de
Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bu akşam İstanbul'da belli olacak. Manchester City ile İnter'in karşılaşacağı final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda son durumu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktarırken A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök’de önemli değerlendirmeler de bulundu. Hüseyin Özkök geçtiğimiz yıl finalin düzenlendiği Paris’te polisi ile İngiliz taraftarların yaşadığı olayları hatırlatarak Türkiye’nin organizasyon başarısını ortaya koydu.
Şampiyonlar Ligi kupası bu akşam sahibini buluyor. Inter ve Manchester City taraftarları dev maça hazırlanıyor. Heyecan dorukta ve tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Peki muhtemel 11'ler belli oldu mu? Statta son durum ne? GElişmeleri A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirdi.
Hüseyin Özkök'ün öne çıkan sözleri:
"Geçen sene skandalların yaşandığı bir final izlendi Paris'te. Maalesef İngiliz taraftarlar günah keçisi ilan edildi ama sonra suçsuz oldukları ortaya çıktı. Burada baş suçlunun organizasyonu kötü yapan UEFA olduğu tespit edilmişti. Paris Emniyet Müdürü görevden alındı ve UEFA özür diledi. Bizim ülkemizde yapılan finallerde hiçbir sorun olmuyor. Şu anda gayet iyi giden bir durum var ortada. Seyirciler sorunsuz şekilde stada gelecek gibi görünüyor. Artık bizi güzel bir final bekliyor.
Manchester City bu sezona kötü başladı Arsenal'in gerisine düştüler ama Arsenal'in tökezlemesiyle çok iyi yararlandılar ve ileri seviyeye taşıdıkları futbol ile Premier Ligi kazanmayı bildiler. FA Cup'ta ezeli rakipleri yendiler. 2 kupayı aldılar burada sıra 3'lemede. Eğer kazanırlarsa Guardiola'nın 2. 3'lemesi olacak. Manchester City ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını alacak. City yıllardır çok büyük yatırımlar yapıyor. Bu kupayı kazanmak istiyorlar.
Kağıt üzerinde City'i favori olarak görüyorum ama İtalyan takımlarının bu tür turnuvalarda hakikaten ekstra işler yaptıklarını unutmayalım. Inter bugün maça kesinlikle asılacaktır. Bu final ve Avrupa'nın en son maçını oynuyorsunuz. Inter kolay teslim olmayacaktır ama favorim kağıt üzerinde City.
Alınacak her sonuçta bir tarih yazılacak. Bu tip finaller çeşitli istatistiklerin yenisini bize sunar. Ben güzel bir futbol istiyorum ve bu finali izleme şansı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. İyi oynayanın kazandığı ve futbolseverlerin zevk aldığı bir maç olmasını istiyorum. 2005 yılındaki Liverpool-Milan finaline benzer bir final olsun istiyorum.
Artık büyük bir organizasyon yani Avrupa ya da Dünya Kupası yapmanın zamanı geldi. Türkiye olarak Avrupa şampiyonalarına birkaç kez talip olduk fakat çeşitli nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Şu anda 2028 ve 2032'ye talibiz. Birinde Britanya grubu ile diğerinde İtalya ile mücadele ediyoruz. 2'sinden biri bize verilecek diye tahmin ediyorum. Eylül ayında bu belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinin burada güzel şekilde organize edilmesi bizim için güzel bir örnek olur. Türkiye Avrupa ya da Dünya Kupası olmasını uzun yıllardır hayal ediyorum."
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Edin Dzeko
Manchester City: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Manuel Akanji, Kevin De Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Jack Grealish, Erling Haaland
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