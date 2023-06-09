Muhalefette kriz son bulacak mı? CHP ve İYİ Parti’de neler oluyor? Genel Başkanlık krizi çıktı mı?

Bu seçimlerin bir sonucu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora soka bir hamle. Çünkü CHP oyu ile seçilen vekiller küçük partilere kaptırıldı. Muhalefette bu tartışmalar ve ayrılıklar bir süre daha devam edecek. CHP'de bir ayrılma ve parçalanma oldu, içinde Memleket Partisi çıktı. O zaman bazı vekillerin istifa ettiğini gördük. CHP'nin önünde 6 aylık bir takvim var. Kongre süreci yaşanacak. Bu süreçte delege yapısı ve Ekrem İmamoğlu'nun atacağı adımlar parçalanma ya da ayrılığın olup olmayacağını gösterecek. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu korumaya devam etmesi halinde Ekrem İmamoğlu'nun parti kuracağı ve Meral Akşener ile ortak harekete edeceği yönünde kulis bilgileri var.