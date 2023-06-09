Muhalefette kriz son bulacak mı? CHP ve İYİ Parti’de neler oluyor? Genel Başkanlık krizi çıktı mı?
Seçim sonrası CHP'de huzursuzluk hakim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı üstü kapalı şekilde "koltuğu bırak" mesajı verdi. İmamoğlu'nun hamlelerini yakından takip eden Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde taşları yerinden oynatacak açıklamalara imza atması bekleniyor. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili Koray Aydın'ı Teşkilat Başkanlığı görevinden almıştı. Koray Aydın, yeni dönemde Meclis Grup Başkanı oldu. Akşener'in bu adımı, ''Koray Aydın'ı genel merkezden uzaklaştırdı'' diye yorumlandı. Bunun yanında CHP listelerinden milletvekili çıkaran DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi TBMM Başkanı seçimine ayrı ayrı kendi adaylarıyla girdiler. İşte bu bölünme, CHP'de tepkilere yol açtı. Ankara gündemini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ve SETA araştırmacısı Mert Hüseyin Akgün değerlendirdi.
CHP'de "baba-oğul" gerilimi her geçen gün tırmanıyor. Kurultay delegelerini yakın markaja alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha ses yükseltti. Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı olarak ''koltuğu bırak'' mesajı verdi. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açması CHP milletvekillerinin de gündemindeydi. Bazı vekiller İBB Başkanının hamlesine tepki gösterdi, sürecin partiyi yoracağı şeklinde yorumlar yapıldı. İmamoğlu'nun bu süreçte sağ duyulu olması gerektiğini ifade eden vekiller de oldu.
İYİ Parti'nin 28. Dönem'de Meclis'teki grup yönetimi belli oldu. Ankara Milletvekili Koray Aydın partinin Grup Başkanı olarak seçildi. Yaklaşan kurultay öncesi yapılan bu hamle, ''Koray Aydın Genel Merkez'den uzaklaştırıldı'' yorumlarını da beraberinde getirdi. Bunun yanında CHP listelerinden Meclis'e giren partilerin, Meclis Başkanlığı için ayrı ayrı aday çıkarması CHP'nin tepkisine neden oldu. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tavrı, CHP'liler tarafından nezaketsizlik olarak nitelendirildi.
Peki muhalefette kriz son bulacak mı? Kılıdaroğlu koltuğunu koruyabilecek mi? İYİ Parti CHP'de yaşananlara ne diyor? Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun atak yapmasını mı bekliyor? İYİ Parti'de "istifa dalgası" mı başlayacak? Akşener'e karşı başlayan "milliyetçi isyan" büyüyecek mi? Siyaset gündemini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ve SETA araştırmacısı Mert Hüseyin Akgün değerlendirdi.
Güngör Yavuzarslan'ın öne çıkan sözleri:
"Meclis Başkanlığı seçimindeki tablo Millet İttifakı'nın fiili olarak sonlandığını gösteriyor. Asıl burada CHP'nin iç dengeleri açısından paraşüt ya emanet vekili olan 40 vekilin CHP'lileri diliyle söyleyelim 'siyasi ihaneti' onlar ne kadar kendi partilerine gitselerde parlamentoda ortak hareket edecekleri bir muhalefet bloku oluşacağını düşünüyorlardı. Ama Meclis Başkanlığı seçiminde fotoğrafın böyle olmadığını artık anladılar.
Bu seçimlerin bir sonucu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora soka bir hamle. Çünkü CHP oyu ile seçilen vekiller küçük partilere kaptırıldı. Muhalefette bu tartışmalar ve ayrılıklar bir süre daha devam edecek. CHP'de bir ayrılma ve parçalanma oldu, içinde Memleket Partisi çıktı. O zaman bazı vekillerin istifa ettiğini gördük. CHP'nin önünde 6 aylık bir takvim var. Kongre süreci yaşanacak. Bu süreçte delege yapısı ve Ekrem İmamoğlu'nun atacağı adımlar parçalanma ya da ayrılığın olup olmayacağını gösterecek. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu korumaya devam etmesi halinde Ekrem İmamoğlu'nun parti kuracağı ve Meral Akşener ile ortak harekete edeceği yönünde kulis bilgileri var.
Ekrem İmamoğlu kurultayı bekliyor ve görünen o ki genel başkan adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak. Hem açıklamalarından hem de ekibinin yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü ise parti delegelerini elinde tutmasıdır. Bence CHP'de bölünmenin olup olmayacağı kongre sürecinden sonra ortaya çıkacaktır."
Mert Hüseyin Akgün'ün canlı yayındaki ifadeleri:
"Muhalefet blokundaki problem seçimlerinde ardından bir özeleştiriye gidilmemiş olmasıdır. 6'lı masa genel başkanlarından ya da bunlara destek veren 2 belediye başkanından samimi, doyurucu özeleştiri ve istifa görmedik. Buna karşın seçimi zaferle kapatmış 17 seçimi kazanmış Kabinesi'ni kurmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler için çalışma talimatı veriyor. Seçim sonuçlarını analiz etmek için parti kurmaylarını harekete geçiriyor fakat 13 seçimden de mağlubiyetle ayrılan Kılıçdaroğlu MYK'sında bir takım değişiklikler kozmetik çıkışlar durumu kurtarma çalışıyor.
Demokratik hesap verilebilirlik açısından son derece sorunlu bir durum var. Bu problemin adını iyi koymamız lazım. İYİ Parti'de de tabandan bir takım şikayetlerin yükseldiğini biliyoruz. Yavuz Ağıalioğlu'nun çıkışıyla başlayan sürecin kongrede devam edeceğini biliyoruz. Muhalefet seçim yenilgisi ile bir türlü yüzleşmek istemiyor. Bunda kaçmaya çalışıyorlar. Ben bu haliyle kendilerini bir kapana soktuklarını düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra ciddi anlamda el yükseltti. Reformcu bir Kabine, yani anayasa söylemi ile yerel seçimlerin işaretini verdi. Ekonomi yönetimi değişti, bakanlıklarda köklü değişimler var. Dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Bunun yanında yerel seçimler için çalışmaya başladı. Muhalefet henüz seçim yenilgisiyle yüzleşmeden henüz bunun muhasebesini yapmadan önünde 9 ay sonra yerel seçimler var. Bu durumda 6'lı masaya ihtiyaç duyacaklar ve birlikteliği korumaya çalışacaklar. Fakat bunu bu haliyle yapmaları mümkün değil. Aynı kadro ve aynı aktörlerle yapmak mümkün değil.
CHP'de ciddi bir hesaplaşma var. Son MYK'da Kılıçdaroğlu örgütleri kendisine bağladı. İpleri elinde tutmak istiyor. Çeşitli verilen mesajlarda yerel seçimlerden sonra ancak köklü bir değişikliğe gidilebileceği yönünde işaretler geliyor. Sürece baktığımız zaman CHP'nin İmamoğlu dengesiyle parçalanma sürecine gitmesi bile muhtemeldir. Muhalif camiada biriken öfkeyi kendi üzerlerinden atmak için farklı günah keçileri aramaya çalıştıklarını görüyoruz."
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