Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu "babasına" karşı

Meral Akşener'in ilk günden itibaren adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Özarinli şunları söyledi;

"Bunu da bize defalarca deklare etti. O süreçte İYİ Parti grup başkanlığını yapan ve Meral Akşener'e en yakın isimlerden birisi olan İsmail Tatlıoğlu bile Mansur Yavaş'ın önde çıktığı bir anket üstünden yaptığımız sohbet esnasında, Mansur(HDP seçmenini kasten) denenmemiş bir aday ama Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde denenmiş bir aday O yüzden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olmalıdır şeklinde bizlere telkinde bulundu. Süreç farklı gelişince bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı gündeme geldi.

ELE GEÇİREMEZSE BÖLÜP PARTİ KURACAKLAR

Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanlığını alamaz ise aynı Meral Akşener'in MHP'de yaptığı gibi yapacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölecektir. Solda yeni bir parti kuracaktır bunun da tüm desteğini üst akıl ve Meral Akşener verecektir. İYİ Parti'de kurulacak olan bu yeni parti ile ittifak yapacaktır. Üst akıl hem sağda hem solda tamamiyle kendine ait partiler istemektedir. Ele geçiremedikleri zaman yeni bir parti kurup böleceklerinden herkes emin olabilir..."