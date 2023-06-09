Muhalefette kriz son bulacak mı? CHP ve İYİ Parti’de neler oluyor? Genel Başkanlık krizi çıktı mı?

Seçim sonrası CHP'de huzursuzluk hakim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı üstü kapalı şekilde "koltuğu bırak" mesajı verdi. İmamoğlu'nun hamlelerini yakından takip eden Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde taşları yerinden oynatacak açıklamalara imza atması bekleniyor. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili Koray Aydın'ı Teşkilat Başkanlığı görevinden almıştı. Koray Aydın, yeni dönemde Meclis Grup Başkanı oldu. Akşener'in bu adımı, ''Koray Aydın'ı genel merkezden uzaklaştırdı'' diye yorumlandı. Bunun yanında CHP listelerinden milletvekili çıkaran DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi TBMM Başkanı seçimine ayrı ayrı kendi adaylarıyla girdiler. İşte bu bölünme, CHP'de tepkilere yol açtı. Ankara gündemini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ve SETA araştırmacısı Mert Hüseyin Akgün değerlendirdi.

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