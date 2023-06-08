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CHP'nin içi cadı kazanına döndü! Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Mansur Yavaş'tan! Fatih Portakal duyurdu...

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Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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CHP’nin içi cadı kazanına döndü! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu’na bir destek de Mansur Yavaş’tan! Fatih Portakal duyurdu...

28 Mayıs seçimlerinde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle adını yazdıran ve istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de Ekrem İmamoğlu kafa kaldırdı. Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağı Ekrem İmamoğlu ile ilgili fondaş Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan çarpıcı bir iddia geldi. İmamoğlu'nun olası CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı durumunda Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na destek vereceğini söyleyen Portakal diğer CHP'li belediyelerin de olası kararlarını canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

BAY KEMAL KOLTUĞA YAPIŞTI

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu ise istifaya yanaşmayarak adeta koltuğuna yapıştı.

İMAMOĞLU'NDAN GÖREVİ BIRAK ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde de bazı isimlerden tepki çekerken, Ekrem İmamoğlu Bay Kemal'e bayrak açarak değişim mesajları verdi. İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

PORTAKAL'DAN YENİ İDDİA: YAVAŞ İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEK

Partinin MYK'sında yapılan değişiklikler ve İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelerin ardından kurultay kararı alındı. Bu gelişmeler yaşanırken Fondaş Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Fatih Portakal çarpıcı bir iddiada bulundu.

Portakal, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki bir liderlik yarışında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu destekleyeceğinin konuşulduğunu ifade eden Portakal önemli detayları paylaştı.

İL İL SAYDI "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLABİLİR" DEDİ

"İmamoğlu yola çıktı, diğer büyükşehir belediye başkanları ne yapacak? Mesela Adana, Mersin. Bunların İmamoğlu'na yakın olduğu söyleniyor. İzmir'in rüzgara göre hareket edeceğini söylüyorlar. Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile birlikte yürüyeceği söyleniyor. Bunlar bana söylenenler ben iletiyorum katılırlar katılmazlar. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alacağı ifade ediliyor. Aydın ve Muğla'nın ortada olduğu söyleniyor. Özgür Özel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Tekin Bingöl ve Ali Mahir'in Kılıçdaroğlu'na destek vereceği, Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek, Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol'un İmamoğlu'ndan yana tutum alacağı söyleniyor. Bir de 'Olağan kurultaya kadar bu iş gitmez' diyorlar 15 Ekim'e kadar. Olağanüstü bir kurultay da olabilir."

KILIÇDAROĞLU KESİN ADAY

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de değerlendirmelerde bulunan fondaş gazeteci Sedat Bozkurt, CHP'nin ekim ayında yapmayı planladığı kurultayı yerel seçimlerden sonrasına erteleyebileceğini söyledi. İstifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu hakkındaki 'aday olmayacak' iddialarını da yalanlayan Bozkurt, "Kılıçdaroğlu kesin aday. Ben Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de hissettim. Çünkü takvim sıkışırsa yerel seçimlerde motivasyonu bozar mı düşüncesi var." diye konuştu.

Bozkurt konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

Kurultayın yerel seçimler öncesinde olma ihtimali var ama yerel seçimler sonrası olma ihtimalini daha olası görüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir strateji yürütüyor; yerel seçimlerden başarıyla çıkarak kurultaya çıkmak istiyor. Daha rahat bir kurultay geçirmek istiyor. Kılıçdaroğlu ekimde de kasımda da yapılsa kurultayda her türlü aday. CHP'nin iç dinamiklere bakıyorum kazanması da yüksek bir aday.

Bu kurultay zaten ertelenmiş bir kurultay. Yerel seçimler nedeniyle de büyük kurultay ertelenebilir mi? Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de hissettim. Çünkü takvim sıkışırsa yerel seçimlerde motivasyonu bozar mı düşüncesi var. Bir de CHP'nin kurultayları sancılı geçer. Yine çarşaf listeyle gidilirse kurultay çok gergin geçer ve bu gerginliği hesap edemezsiniz. Buna tanık olabiliriz ve bu durum yerel seçimlere de yansıyabilir. Bunu bir denkleme kurduklarında kurultayın tarihine karar vereceklerdir."

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