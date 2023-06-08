CHP’nin içi cadı kazanına döndü! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu’na bir destek de Mansur Yavaş’tan! Fatih Portakal duyurdu...

Bozkurt konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

Kurultayın yerel seçimler öncesinde olma ihtimali var ama yerel seçimler sonrası olma ihtimalini daha olası görüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir strateji yürütüyor; yerel seçimlerden başarıyla çıkarak kurultaya çıkmak istiyor. Daha rahat bir kurultay geçirmek istiyor. Kılıçdaroğlu ekimde de kasımda da yapılsa kurultayda her türlü aday. CHP'nin iç dinamiklere bakıyorum kazanması da yüksek bir aday.

Bu kurultay zaten ertelenmiş bir kurultay. Yerel seçimler nedeniyle de büyük kurultay ertelenebilir mi? Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de hissettim. Çünkü takvim sıkışırsa yerel seçimlerde motivasyonu bozar mı düşüncesi var. Bir de CHP'nin kurultayları sancılı geçer. Yine çarşaf listeyle gidilirse kurultay çok gergin geçer ve bu gerginliği hesap edemezsiniz. Buna tanık olabiliriz ve bu durum yerel seçimlere de yansıyabilir. Bunu bir denkleme kurduklarında kurultayın tarihine karar vereceklerdir."