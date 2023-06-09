Hafize Gaye Erkan atamasının verdiği mesaj ne? Hafize Gaye Erkan hangi adımları atacak?
Son dakika haberleri… Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Kararı A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Bu bir tür tersine beyin göçüdür. Türkiye’de yetişmiş uluslararası arenada boy göstermiş yetkinleşmiş birikimiyle Türkiye’ye hizmet etmek üzere görev ve sorumluluk üstlenmiştir. Bu aynı zamanda bir meydan okumadır.” ifadelerini kullandı.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Merkez Bankası (TCMB) yönetiminde beklenen değişiklik oldu. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan getirildi. Şahap Kavcıoğlu da BDDK'nın başına geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de 9 Haziran 2023'te yayımlanan kararla, Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Hafize Gaye Erkan böylece, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu. Peki Hafize Gaye Erkan ataması hangi mesajları veriyor? Hafize Gaye Erkan hangi adımları atacak?
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan değerlendirmeleri:
"Hafize Gaye Erkan'ın atanması yeni bir dönemin habercisidir. Kadın bir Merkez Bankası başkanımızın olması kadının istihdamda siyasete varlığının artması aslında kadınların bu toplumda gerçek gücünü gösteriyor. Bu bir tür tersine beyin göçüdür. Türkiye'de yetişmiş uluslararası arenada boy göstermiş yetkinleşmiş birikimiyle Türkiye'ye hizmet etmek üzere görev ve sorumluluk üstlenmiştir. Bu aynı zamanda bir meydan okumadır.
Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına atanmış olmasıyla artık yeni bir dönemin başladığını kabul edeceğiz. Kuşkusuz düne ait birikimler var ama yarına ait hedefleri bir şekilde bir kadro ele alacak. Biz de yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a hayırlı olsun diyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk Kabine toplantısında 3 ana noktayı vurgulamıştı. Enflasyonla mücadele, sığınmacı sorununun çözümüne ilişkin atılacak adımlar, proaktif dış politika. Asla ve asla dikkatten kaçması gereken deprem bölgesinin imarı ve ihyası vurgusu yaptı.
Enflasyonla mücadele aynı zaman hayat pahalılığı olarak da günlük dilde kullanıyoruz. Türkiye'nin şu andaki acil gündem maddelerinden 1. sırada yer alıyor. Eş değer bir konuda öneme sahip olan ise Türkiye'nin rezerv biriktirmesidir. Bunun yanında öngörülebilirlik ve piyasayla uluslararası sistemle kredibiletesi yüksek ilişki kurmak önemli. Bu da mevzuat istikrarı yani günlük kararlardan ziyade yapısal ve orta vadeyi de sağlam temellere bağlayacak yenilenmiş politikalardan geçiyor.
Şu bir gerçek Türkiye'nin yatırım-üretim-istihdam ve büyüme temeli doğal olarak da ihracatı odağa alan temel politik yaklaşımında bir değişiklikten söz etmiyoruz. Fakat bu hedefe ulaşmak için kullanılacak araçlarda artık bazı ton farklılığı göreceğiz. Bu dönem yıpratıcı seçim sürecinin ardından tam anlamıyla bir restorasyon ve hak ettiği şekilde milli sanayi hamlesinin kalıcı sonuçlara erişmesinin başlangıç noktası olacaktır."
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