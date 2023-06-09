Hafize Gaye Erkan atamasının verdiği mesaj ne? Hafize Gaye Erkan hangi adımları atacak?

Enflasyonla mücadele aynı zaman hayat pahalılığı olarak da günlük dilde kullanıyoruz. Türkiye'nin şu andaki acil gündem maddelerinden 1. sırada yer alıyor. Eş değer bir konuda öneme sahip olan ise Türkiye'nin rezerv biriktirmesidir. Bunun yanında öngörülebilirlik ve piyasayla uluslararası sistemle kredibiletesi yüksek ilişki kurmak önemli. Bu da mevzuat istikrarı yani günlük kararlardan ziyade yapısal ve orta vadeyi de sağlam temellere bağlayacak yenilenmiş politikalardan geçiyor.