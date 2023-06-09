CHP kulisleri yangın yeri! İmamoğlu ısrar ederse Bay Kemal biletini kesecek! Yerine düşünülen isim Mustafa Sarıgül iddiaları...

CHP içinde yaşanan bu kaotik süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Ekrem Kızıltaş önemli değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA AĞIR BASACAK

Şu anda CHP içinde ibre Kılıçdaroğlu'ndan yana. Delege yapısını kontrol ediyor. Belediyeler üzerinde İmamoğlu'na yönelik bir eğilim olsa da Kılıçdaroğlu ağır basacak gibi duruyor.

İMAMOĞLU'NUN İBB'Yİ BIRAKMASI GEREKECEK

Kurultayın seçimlerden önce ya da sonra olmasına dair henüz net bir bilgi yok. Seçimden önce kurultay olması durumunda İmamoğlu'nun İBB başkanlığını bırakması gerekecek.