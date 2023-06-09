CHP kulisleri yangın yeri! İmamoğlu ısrar ederse Bay Kemal biletini kesecek! Yerine düşünülen isim Mustafa Sarıgül iddiaları...
Seçimlerde aldığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK'sına keserek tüm isimlerin istifasını alırken bu kişilerin yerlerine kendisine daha yakın olan isimleri getirdi. Kılıçdaroğlu'nun her seçimde yaşadığı başarısızlık sonrası 'yiğitlerim' dediği isimlerden olan Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için Bay Kemal'e baş kaldırdı. CHP'nin içinde büyük bir kaos hakim olurken Gazeteci Ekrem Kızıltaş A Haber ekranlarında CHP'de olanları değerlendirdi. Kızıltaş "İmamoğlu muhalefetinde devam ederse CHP içinde İmamoğlu'nun İBB başkanlığında başarısız olduğunu yönelik sesler yükselebilir." ifadelerini kullandı.
28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayarak başta Kandil olmak üzere altılı koalisyonu hayal kırıklığına uğratan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığından istifa da yanaşmıyor.
İMAMOĞLU BAY KEMAL'E BAŞ KALDIRDI
Bu durum parti içinde bazı isimler tarafından tepkiyle karşılanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bay Kemal'e karşı kafa kaldıran isimlerin başında geliyor.
GENEL BAŞKANLIK SAVAŞLARI MI BAŞLIYOR?
Seçimler sonrası yaptığı açıklamalarda değişim mesajı veren İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
CHP içinde yaşanan bu kaotik süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Ekrem Kızıltaş önemli değerlendirmelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA AĞIR BASACAK
Şu anda CHP içinde ibre Kılıçdaroğlu'ndan yana. Delege yapısını kontrol ediyor. Belediyeler üzerinde İmamoğlu'na yönelik bir eğilim olsa da Kılıçdaroğlu ağır basacak gibi duruyor.
İMAMOĞLU'NUN İBB'Yİ BIRAKMASI GEREKECEK
Kurultayın seçimlerden önce ya da sonra olmasına dair henüz net bir bilgi yok. Seçimden önce kurultay olması durumunda İmamoğlu'nun İBB başkanlığını bırakması gerekecek.
BAŞARISIZLIĞI MYK'YA FATURA ETTİ
Seçimden sonra aday yapılırsa zaten böyle bir şansı olmayacak. Son derece karmaşık bir konu. Tüm oklar Kılıçdaroğlu'nun aday olma isteğini gösteriyor. Başarısızlığı da zaten MYK'ya fatura etti ve kendisine daha yakın hissettiği kişileri MYK'ya getirdi.
SOĞUK SAVAŞ SICAK SAVAŞA MI DÖNÜYOR?
Şu anda soğuk savaş sıcak savaşa dönüşüyor CHP içinde. Öldürücü darbe vuracak bir atışma değil de karnından konuşarak mesajlar veriliyor. İmamoğlu yanlıları da İmamoğlu'nu çok cesaretli olmamakla suçluyor. Burada bir hesap meselesi var. İBB başkanlığını bırakıp partinin başına geçemezse açıkta kalma durumu oluşabilir.
FARKLI İSİMLERİ ADAY GÖSTEREBİLİR
Bu durumda da İmamoğlu'nun muhalefetinin arkası durumunda Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara'da farklı isimleri aday gösterebilir çıkışını yaptı.
İSTANBUL'U ALABİLMEK İÇİN CHP'YE HDP DESTEĞİ GEREKİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığından başka bir yere sıçrama isteği bir gerçek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çalıştı. Yardımcılığa fit oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diyerek meydanlara çıktı.
İstanbul'da CHP'ye HDP desteği de gerekiyor. Burada TBMM Başkanlığı seçimi de bir gösterge oldu. İttifak üyesi partiler CHP adayına oy vermedi. İmamoğlu İBB başkanlığıyla arası pek iyi değil çalışmak yerine tatil yapmayı seviyor.
VERDİĞİ VAATLERİN YÜZDE 20'SİNİ YAPABİLDİ
Daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçilmeden önce 37 vaat vermişti sadece 2'sini yapabildi. İBB başkanı olmadan verdiği vaatlerin sadece yüzde 20'sini yapabildi.
MUHALEFETTE DEVAM EDERSE...
İmamoğlu muhalefetinde devam ederse CHP içinde İmamoğlu'nun İBB başkanlığında başarısız olduğunu yönelik sesler yükselebilir.
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