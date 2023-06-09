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CHP'de iç isyan! Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kılıçlar çekildi: Derhal görevden çekil

Son dakika haberleri | Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de iç isyanlar devam ediyor. Son olarak CHP Ulusal Birlik Hareketi, yaptığı açıklama ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Oluşum adına açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez" dedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:54
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CHP’de iç isyan! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kılıçlar çekildi: Derhal görevden çekil

CHP'de girdiği hiçbir seçimi kazanamayan ve son girdiği seçimleri de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iç isyan başladı. Koltuğu bırakmayan genel başkana karşı bayrak açanlar arasına CHP Ulusal Birlik Hareketi de katıldı.

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CHP’de iç isyan! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kılıçlar çekildi: Derhal görevden çekil

Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bu yana tüm seçimleri kaybettiğini hatırlatan Ateş, "Hayatını CHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda, yerel yönetimlerde terör iltisaklı, laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadrolar tercih edilmiştir" dedi.

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CHP’de iç isyan! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kılıçlar çekildi: Derhal görevden çekil

"TERÖR ÖRGÜTÜ HAMİLİĞİ ALGISI OLUŞTU"
Parti yönetimindeki isimlerin sık sık Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı söylemlerde bulunduğunu vurgulayan Ateş, bu açıklamaların uluslararası görüşmelerde Türkiye'nin aleyhine kullanıldığını belirtti.

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CHP’de iç isyan! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kılıçlar çekildi: Derhal görevden çekil

Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'nin baştan aşağı değiştiğine dikkat çeken Ateş, "Bu sorumsuz söylemlerle kamuoyunda partinin terör örgütlerinin hamiliğini yaptığı algısı oluşmuştur" yorumunu yaptı.

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CHP’de iç isyan! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kılıçlar çekildi: Derhal görevden çekil

"ARABAYI DEVİRENLER KENARA ÇEKİLMELİ"
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alabilmek için altılı masayı kurduğunu belirten Ateş, "Altılı masada milletin iradesi adaylık rüşveti olarak kullanılmıştır, CHP yağmalanmıştır, değerleri sıfırlanmıştır.