CHP'de iç isyan! Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kılıçlar çekildi: Derhal görevden çekil

Son dakika haberleri | Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de iç isyanlar devam ediyor. Son olarak CHP Ulusal Birlik Hareketi, yaptığı açıklama ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Oluşum adına açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez" dedi.