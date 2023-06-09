Karayalçın-Kılıçdaroğlu görüşmesi! Seçim için "başarısızlık" diyen Murat Karayalçın ne mesaj verdi?
28 Mayıs yenilgisinin ardından iç muhasebenin sürdüğü CHP'de kazan kaynıyor. CHP’li Engin Altay'ın "bırak" çağrısının ardından Kılıçdaroğlu eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü. Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na ne mesaj verdi? CHP'de değişim olacak mı? Kulislerde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Seçim sonrası iç muhasebenin sürdüğü CHP'de neler oluyor? Dün kritik bir görüşme gerçekleşti. Eski SHP Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Seçim sonucu için "başarısızlık" diyen Karayalçın'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı.
İlter Yeşiltaş'ın kulislerden aktardıkları şöyle:
"Murat Karayalçın CHP'nin önemli isimlerinden ve parti örgütlerinde de çokça fikrine saygı duyulan bir isim olarak öne çıkıyor. Dün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Kendisinin talebi üzerine bu buluşma gerçekleşti. Bu görüşmede Kurultay takvimi ele alındı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Kurultay takvimi işlemeye başladı. Önümüzdeki temmuz ayında ilçe ve il kongreleri ile birlikte fiili olarak süreç devam edecek. Ekim ayı ortasında il kongrelerinin tamamlanması ve büyük kongrenin gerçekleşmesi gerekiyor. Ama CHP'deki genel hava ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi büyük kongreyi yerel seçim sonrasına bırakmak.
Murat Karayalçın buna itiraz ediyor. Özellikle teşkilatlarda büyük bir dönüşüm ve değişime ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bu örgütlerle yerel seçime gidilirse başarısız bir sonuç alınabileceğinin mesajını verdi. Murat Karayalçın büyük kurultayın yerel seçim öncesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Değişimin bu anlamda şart olduğunun mesajını verdi.
Bunun yanında bir parlamento seçim sonuçları var. CHP küçük 4 siyasi parti ile birlikte yüzde 25 civarında oy aldı. Murat Karayalçın bu durumu bir başarısızlık olarak değerlendiriyor. Bu görüşünü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Bu noktada parti örgütlerinin sahada daha aktif olması gerektiğini bu anlamda örgütsel bazda yeniden bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.
Bir de Ekrem İmamoğlu cephesi var. Murat Karayalçın'ın Ekrem İmamoğlu ile bir teması olmadı ancak Ekrem İmamoğlu mesajlarını kameralar önünde açık şekilde dile getiriyor. Resmi olarak bunu açıklamasa da Genel Başkanlığa talip olduğunun sinyalini veriyor. Fiili olarak ve duruş olarak bunu net şekilde ortaya koyuyor.
Ekrem İmamoğlu bazı belediye başkanları ile temas halinde. Bu da bilinen bir durum. Ekrem İmamoğlu delegelerle de temas halinde çünkü olağanüstü kurultay talebi var. Ancak bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapatmış durumda. Ancak bir imza toplama süreci başlarsa ve 600'ün üzerinde toplanırsa delegeler imza verirse CHP'de olağanüstü kurultay kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!
- Emeklinin kademeli zam tablosu gün yüzüne çıktı! Hesaplandı, yeni maaşlar çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.220 TL kök maaş! Enflasyon farkı, Refah Payı, seyyanen artış...
- Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak 2023? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?
- Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
- Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2023 Asgari ücret ara zammı hangi tarihte açıklanacak?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Emekli Bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?
- e-Okul devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor 2023? e-Okul sistemi not girme kapandı mı? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- Çocuklu aileler hemen başvursun! Ödemeler yükseldi! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...