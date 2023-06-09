Karayalçın-Kılıçdaroğlu görüşmesi! Seçim için "başarısızlık" diyen Murat Karayalçın ne mesaj verdi?

Ekrem İmamoğlu bazı belediye başkanları ile temas halinde. Bu da bilinen bir durum. Ekrem İmamoğlu delegelerle de temas halinde çünkü olağanüstü kurultay talebi var. Ancak bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapatmış durumda. Ancak bir imza toplama süreci başlarsa ve 600'ün üzerinde toplanırsa delegeler imza verirse CHP'de olağanüstü kurultay kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor."

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