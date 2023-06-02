LGBT dayatmasına Ege Üniversitesi’ndeki gençlerden sert tepki! “Ülkemizi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar”
TGB ve TÜGVA, Avrupa Birliği ve ABD tarafından fonlanan LGBT derneği ÜniKuir'in üniversite yerleşkesinde yapılacak olan etkinliğinin iptal edilmesini istedi. Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyin bu yapıya gençler sert tepki gösterdi. Ege Üniversitesi yerleşkesi önünde konuşan gençler, “LGBT dayatmasını normalleştirmek ve meşrulaştırmak istiyorlar. Ülkemizi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar.” dedi.
Avrupa Birliği fonları ile desteklenen ÜniKuir Derneği, devlet üniversitelerinde cinsiyetsizleştirme faaliyeti yürütüyor. Üniversitelerde çeşitli topluluklar aracılığıyla etkinlikler düzenleyen ÜniKuir, Ege Üniversitesinde buluşma çağrısı yaptı.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Büyük Aile Platformu, cinsiyetsizleştirme akımını yayan ÜniKuir'e tepki gösterdi.
SOSYAL PLATFORMLAR GENÇLERİN DOĞAL SÜRECİNİ ETKİLİYOR!
Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.
Emperyalizm, bu kez kadın ve erkek dışı cinsiyetler üreterek gençliği milli kimliğinden kopartmayı hedefliyor. Ekranlardan, kitap sayfalarından başlayan dayatma üniversitelerde ete kemiğe büründü. AB destekli ÜniKuir, bugün Ege Üniversitesinde buluşma çağrısı yaptı. Çeşitli etkinliklerle gençlik içerisinde cinsiyetsizleştirme akımını yayan gruplara Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. TGB'liler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden bu grupların faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.
"LGBT DAYATMASINI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"
Ege Üniversitesinde piknik adı altında yapılması planlanan buluşmaya karşı üniversitede basın açıklaması düzenlendi, üniversite yönetiminden etkinliğin iptal edilmesi istendi. Yurtdışından fonlanan Kaos GL Derneği de ÜniKuir'in yapmayı planladığı buluşmayı destekliyor. TGB adına açıklama yapan Ege Üniversitesi öğrencisi ve TGB İzmir İl Başkan Yardımcısı Özer Çelik, "Bu piknik ile LGBT dayatmasını Ege Üniversitesi içinde normalleştirmek ve meşrulaştırmak istiyorlar. LGBT ideolojisi, ABD ve Batı dünyası tarafından tüm dünyaya özellikle de ülkemize çeşitli araçlarla dayatılmaktadır." dedi.
"KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLİYOR"
LGBT dayatmasının toplumun temel taşı aileyi hedef aldığını söyleyen Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Cinsel tercih özgürlüğü, cinsel yönelim, cinsel ayrımcılıkla mücadele gibi bilimle, doğayla, hukukla, ahlakla yakından uzaktan ilgisi olmayan kavramlarla insanlar kendi cinsiyetine ve doğasına yabancılaştırılıyor. Kadın erkek eşitliği yok ediliyor. Bugün milletimizi etnik, dinsel, mezhepsel ve cinsel kimliklere bölmenin bir ayağı da LGBT dayatmasıyla yapılıyor. LGBT dayatmasıyla insanlık onuru ayaklar altına alınıyor; toplumumuzda yozlaşma ve şiddet teşvik ediliyor. LGBT'yi savunan kuruluşları AB ve ABD'den fonlanıyor. LGBT dayatması bugün çocuk yaşlara kadar indi. Avrupa ülkelerinde yapılan Onur Yürüyüşlerinde çocukların çıplak bedenleri sergileniyor, çocuklar istismar ediliyor. Henüz 8-9 yaşındaki çocuklara uydurma cinsel kimlikler dayatılıyor.
"Avrupa Birliği ve ABD, LGBT kuruluşlarına her yıl milyonlarca dolar para harcamaktadır. Avrupa Birliği projesi kapsamında üniversitelerde LGBTİ projeleri yürütmekle görevlendirilen ÜniKuir Derneği her yıl Avrupa Birliği tarafından para almaktadır. ABD ve AB, LGBT derneklerine parasal destek sağlayarak ülkemizde gençliği yozlaştırmak, kadın erkek eşitliğini bozmak, çocuklarımızın geleceğini karartmak istiyor.
"EGE ÜNİVERSİTESİNİN GELECEĞİ KİME EMANET?"
"Türk gençliğini LGBT aktivisti yapamazsınız. Piknik, yürüyüş, kültür sanat adı altında gençliği kendi cinsiyetine yabancılaştıramazsınız. Ege Üniversitesi yönetimi Batı'nın gençliği cinsiyetsizleştirme saldırısına izin vermemelidir. Avrupa'dan milyonlarca lira fon alan, okulumuzda resmiyeti bulunmayan bu derneğin üniversitemizde etkinlik yapması mümkün değildir. Üniversitemiz bu korsan etkinliğe dur demelidir.
"AB VE ABD'NİN FONLADIĞI LGBT DAYATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
"Ege Üniversitesi'nin bilim yapmak, öğrencilerini hayata hazırlamak, Türkiye'ye faydalı yurttaşlar yetiştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak gibi hedefleri bu etkinlikle bağdaşmamaktadır. Üniversitelerde LGBT kulüpleri hangi amaca hizmet etmektedir? ABD emperyalizmi daha önce Türk gençliğini etnik ve mezhepsel olarak bölmeyi denedi başaramadı. Sağ sol diye bölmeye çalıştı başaramadı. Şimdi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar. AB ve ABD'den fonlanarak üniversitelerimizde LGBT dayatmasının aracı olan kulüplere izin vermeyeceğiz. Var olan kulüpler de derhal kapatılacak!"
ÜNİVERSİTELERDEKİ DURUMU RAPORLADILAR!
20 devlet üniversitesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla başlatılan LGBTİ+ projesini Aydınlık, 4 Temmuz 2022'de manşetinden gündemine getirmişti. Ankara'daki 8, İstanbul'da 12 devlet üniversitesinde uygulanan proje kapsamında "öğrencilerin insan haklarına erişimi ve üniversitelerde maruz kaldıkları ayrımcılıklar" raporlandı. Proje yürütücüleri amaçlarını "Türkiye'de LGBTİ+ haklarının sistematik olarak üniversite temelli olarak izlenmesinin temelleri atılacaktır." diye duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YENİ BAKANLAR kimler, belli oldu mu?
- Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?
- OBP HESAPLAMA EKRANI 2023! LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
- LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı gören inanamıyor! 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...
- Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?
- Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina'dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...
- Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Hangi yarışmacı elendi? Gelinim Mutfakta 2 Haziran PUAN DURUMU!
- Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit'in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...
- LGS'de MEB 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi şart mı, nasıl alınır? 2023 e-Okul giriş belgesi ekranı!
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...