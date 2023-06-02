LGBT dayatmasına Ege Üniversitesi’ndeki gençlerden sert tepki! “Ülkemizi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar”

SOSYAL PLATFORMLAR GENÇLERİN DOĞAL SÜRECİNİ ETKİLİYOR!

Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.

Emperyalizm, bu kez kadın ve erkek dışı cinsiyetler üreterek gençliği milli kimliğinden kopartmayı hedefliyor. Ekranlardan, kitap sayfalarından başlayan dayatma üniversitelerde ete kemiğe büründü. AB destekli ÜniKuir, bugün Ege Üniversitesinde buluşma çağrısı yaptı. Çeşitli etkinliklerle gençlik içerisinde cinsiyetsizleştirme akımını yayan gruplara Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. TGB'liler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden bu grupların faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.