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ABD’deki ailelerden LGBT sapkınlığına karşı protesto: Çocuklarımızı koruyun

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Giriş: 08.06.2023 01:05
Veliler bir yandan da ABD genelinde Haziran'ın "Onur ayı(LGBT'lilerin ayı)" olarak ilan edilmesine tepki gösterirken, protestolar sadece Müslüman aileler de sınırlı kalmadı. Özellikle ABD'den gelen görüntülerde son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT terörünü durdurmak için protestolar düzenlediği görüldü.
ABD’deki LGBT sapkınlığına karşı protesto
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