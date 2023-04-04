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7'li koalisyon LGBT hakları masasına dönüştü! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sapkın zihniyete özgürlük vaatleri

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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7’li koalisyon LGBT hakları masasına dönüştü! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sapkın zihniyete özgürlük vaatleri

Son dakika haberi | HDP'nin desteğini alarak 7'li koalisyona dönüşen masa, sapkın LGBT zihniyetine de kucak açtı. Koalisyon üyeleri açıkça LGBT lehine vaatlerde bulunurken, HDP LGBT'li bir kişiyi vekil adayı olarak gösterdi. Koalisyonun adayı KIlıçdaroğlu, LGBT'nin aile yapısını bozmadığını iddia ederken; CHP de daha önce cinsiyet değişikliği yapan bir ismi aday gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP destekli 7'li koalisyon masası sapkın zihniyet ürünü olan LGBT hakları masasına dönüştü. Ortaklığın kurulduğu ilk günden bu yana LGBT üyelerine kucak açan ve kol kanat geren koalisyon masası, açıkça LGBT lehine vaatlerde de bulunuyor.

AKŞENER'E LGBT'LİLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
LGBT üyeleri, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması karşısındaki tutumu nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e özel teşekkür ziyareti yaparken, koalisyon masasının ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise LGBT vaatlerini bilboardlara astırarak çarşaf çarşaf reklamını yaptı.

SAADET'TEN GÖSTERMELİK İTİRAZ
Masanın ortaklarından HDP ise LGBT'li bir ismi milletvekili adayı olarak gösterdi. Kandil'e yakınlığı nedeniyle eleştirilen koalisyon masası, LGBT ile ilgili savunduğu görüşler nedeniyle de çokça tepki topluyor. Koalisyonun ortaklarından ve muhafazakar olarak bilinen Saadet Partisi, koalisyon tarafından hazırlanan ortak mutabakat metnine her ne kadar LGBT maddesini ekletmese de, yaptığı itirazlar "göstermelik"ten öteye gitmedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN LGBT'LİLERE ÖZEL YASA
Koalisyonun ortak adayı CHP lideri "LGBT aile yapısını bozmuyor" görüşünü savunurken, eşcinselliğin korunmasına yönelik yasa çıkarma sözü de verdi. Saadet Partisi'nin bu konularda yaptığı itirazlar sadece "göstermelik" olurken, koalisyondaki ortakların görüşlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmıyor. Saadet Partisi'nin de yer aldığı koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanırsa LGBT'lilerle ilgili vaatlerine öncelik vereceği tahmin ediliyor.

ALİ BABACAN DA LGBT HAKLARINI SAVUNDU
Yine 2019 yılında LGBT'liler tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de, sapkın zihniyetin üyeleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Masanın ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan da "her vatandaşın hayat tarzını olduğu gibi kabul ettiklerini" ifade ederek "eşcinselliğin özgürlüğünü" savundu.



HDP'NİN STEPNE PARTİSİNDEN LGBT'Lİ ADAY
HDP'nin kapatma davası nedeniyse seçime gireceği stepne parti olan Yeşil Sol Partisi de Semyani Perizade isimli LGBT'li bir ismi seçimlerde milletvekili adayı yapmaya hazırlanıyor. Perizade kendisini "biseksüel" olarak tanımlarken, suçu erkeklere atan ve Türkiye'deki erkeklerin düzelmeyeceğini iddia eden Perizade, 2 yıldır kendisini "bir kadın" olarak tanımlıyor.



Daha önce sapkın fikirleri nedeniyle Diyanet'ten atılan ve CHP'den aday adayı olan Fatma Yavuz da her fırsatta "Ermeni soykırımı" iddiasını dile getirirken, LGBT haklarına dikkat çekmek için de AK Parti binasının önünde başörtüsü yaktı. Ermeni kökenli Yavuz, Mustafa Kemal Atatürk'ten de nefret ettiğini birçok kez dile getirmişti.

BİR LGBT'Lİ ADAY DA CHP'DEN
LGBT haklarının savunucusu konumundaki Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bir LGBT üyesini aday göstermeye hazırlanıyor. 2011 yılında cinsiyet değiştiren ve Esmeray Özadikti adını alan LGBT üyesi CHP'den Meclis'e girmek istiyor.

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