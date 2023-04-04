7’li koalisyon LGBT hakları masasına dönüştü! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sapkın zihniyete özgürlük vaatleri

SAADET'TEN GÖSTERMELİK İTİRAZ

Masanın ortaklarından HDP ise LGBT'li bir ismi milletvekili adayı olarak gösterdi. Kandil'e yakınlığı nedeniyle eleştirilen koalisyon masası, LGBT ile ilgili savunduğu görüşler nedeniyle de çokça tepki topluyor. Koalisyonun ortaklarından ve muhafazakar olarak bilinen Saadet Partisi, koalisyon tarafından hazırlanan ortak mutabakat metnine her ne kadar LGBT maddesini ekletmese de, yaptığı itirazlar "göstermelik"ten öteye gitmedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN LGBT'LİLERE ÖZEL YASA

Koalisyonun ortak adayı CHP lideri "LGBT aile yapısını bozmuyor" görüşünü savunurken, eşcinselliğin korunmasına yönelik yasa çıkarma sözü de verdi. Saadet Partisi'nin bu konularda yaptığı itirazlar sadece "göstermelik" olurken, koalisyondaki ortakların görüşlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmıyor. Saadet Partisi'nin de yer aldığı koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanırsa LGBT'lilerle ilgili vaatlerine öncelik vereceği tahmin ediliyor.

ALİ BABACAN DA LGBT HAKLARINI SAVUNDU

Yine 2019 yılında LGBT'liler tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de, sapkın zihniyetin üyeleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Masanın ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan da "her vatandaşın hayat tarzını olduğu gibi kabul ettiklerini" ifade ederek "eşcinselliğin özgürlüğünü" savundu.