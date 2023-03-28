7’li koalisyon çizgiyi iyice aştı! LGBT’den medet umdular! Sözde muhafazakar muhalifler buna ne diyecek?

ERKEKLERLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER YAŞADIM HAYATIMDA BİR KADIN VAR

Sapkın LGBT'li kendini biseksüel olarak tanımlıyor. Suçu erkeklere atan Perizade, "Yani uzun süreli ve duygusal ilişkilerim hep karşı cinsle gelişti. Kadınlarla küçük çaplı romantik ilişkiler yaşamıştım. Fakat son iki yıldır hayatımda bir kadın var."

"Sanırım bu bölgenin erkeklerinin düzelmeyeceğine ikna olacak kadar dilim yandı. Çok ilişki deneyimlediğimden değil daha çok uzun süren ve bitirdiğim bir evlilik sonrasında deneyimlediğim hetoronormatif ilişki ikna etti." diyerek adeta sapkınlığı itiraf etti.