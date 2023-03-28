7'li koalisyon çizgiyi iyice aştı! LGBT'den medet umdular! Sözde muhafazakar muhalifler buna ne diyecek?
7'li koalisyon 14 Mayıs seçimleri öncesinde milletin değerlerine düşman ve yabancı olan ne varsa bünyesine katarak yoluna devam ediyor. Türkiye'deki aile yapısının temellerine "dinamit" yerleştiren LGBT akımı için kendi tabanını dahi karşısına alarak siyasi bir söylem üreten muhalefet, vekil adaylığı yarışında da çizmeyi iyice aştı. Son olarak HDP ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı şarkıcı Semyani Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Semyani Perizade, HDP-Yeşil Sol Parti aday adayı olarak tanıtıldı. Şarkıcı Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.
Perizade aday adaylığı için yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından, "An itibariyla aday adaylığı başvurumu da yapmış bulunmaktayım!" ifadeleriyle duyurdu. 1981 Muş doğumlu Semyani Perizade'nin aday adaylığının HDP-Yeşil Sol Parti ilan edilmesinin ardından sosyal medyada tepki çekti.
ERKEKLERLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER YAŞADIM HAYATIMDA BİR KADIN VAR
Sapkın LGBT'li kendini biseksüel olarak tanımlıyor. Suçu erkeklere atan Perizade, "Yani uzun süreli ve duygusal ilişkilerim hep karşı cinsle gelişti. Kadınlarla küçük çaplı romantik ilişkiler yaşamıştım. Fakat son iki yıldır hayatımda bir kadın var."
"Sanırım bu bölgenin erkeklerinin düzelmeyeceğine ikna olacak kadar dilim yandı. Çok ilişki deneyimlediğimden değil daha çok uzun süren ve bitirdiğim bir evlilik sonrasında deneyimlediğim hetoronormatif ilişki ikna etti." diyerek adeta sapkınlığı itiraf etti.
BOŞANMAMIZI KUTLADIK
Evliliğini bitmesini de kültüre ve ailesine bağlayan Perizade, "Ve eski eşim boşanma partisi önerimi de geri çevirmediği için birlikte boşanma partimizi verip dostlarımızla kutladık." Türkiye'deki aile yapısına düşmanlığını gözler önüne serdi.
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