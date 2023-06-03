CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde LGBT skandalı! Çocuklara rezalet sorular sonrası soruşturma başlatıldı
Son dönemde sürekli olarak aile yapısını dinamitlemek isteyen ve bu yapıyı hedef alan LGBT sapkınlığı tehlikesi hızla büyürken, CHP de bu tehlikeyi körüklüyor. Son olarak CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin bünyesinde bulunan SAGEM'de çocuklara LGBT'yi çağrıştıran soruların yer aldığı bir anket yapıldı. Olayın ortaya çıkması sonrası Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlattı.
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin bünyesinde kurulan Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nde (SAGEM) 7-14 yaş arası çocuklara LGBT'yi çağrıştıran bir anket gerçekleştirildi. Ankette, "Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu? Kızlar mavi, erkekler pembe renk kıyafet giyebilir mi? Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?" şeklinde sorular yer aldı. Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula soruları getirmesiyle ortaya çıktı. Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.
ÇOCUKLARA SKANDAL LGBT ANKETİ
Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula getirmesiyle ortaya çıktı. Çocuk anketi arkadaşlarına uygularken, öğretmeni LGBT'yi çağrıştıran soruları farkedip anketi topladı. Sarıyer Kaymakamlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "İlçemiz Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisinin okula getirdiği anket öğretmenler tarafından tespit edilmiştir. Anketi nereden aldığı sorulduğunda, Sarıyer Belediyesi'ne bağlı Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğretmeni tarafından kendisine verildiği ve okulda arkadaşlarına bu anketi uygulaması istendiği ifade edilmiş olup, anket öğretmen tarafından görülür görülmez toplatılmıştır. Konu ile ilgili kaymakamlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.
"ÖĞRETMEN KÖTÜ BİR ŞEY ÖĞRETMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"
LGBT anketini okula getiren öğrencinin velisi G.A, yaşananları şöyle anlattı: Okuldan rehber hocamız arayıp konu hakkında bilgi verdi. Açıkçası biz veliler olarak, 'öğretmenler yanlış bir şey vermez' modundayız. Sonuçta 'öğretmen çocuğa kötü bir şey öğretmiyordur' mantığı var bizde. Okuldan rehber hocası arayıp 'Ankette bunlar yazıyor' dediğinde çok şaşırdım. Çocuğumu hiçbir şekilde bir daha SAGEM'e göndermeme kararı aldım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...
- LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...
- Başkan Erdoğan'ın yemin töreni saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda?
- BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023! Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
- MEB 2023 LGS SORU DAĞILIMI: LGS'de kaç soru sorulacak? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?
- Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr
- Yeni İçişleri Bakanı kim oldu 2023? Yeni İçişleri Bakanı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? E-OKUL LGS sınav yeri bilgileri sorgulama 2023! e-okul.gov.tr
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Haziran Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi dönüyor?
- Zuhal Topal'ın zayıflama yöntemi! Sır gibi saklıyordu! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...
- LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2023! LGS'ye para, akbil, kemerle girilir mi? Kimlikte fotoğraf şart mı? LGS'de kalem ve silgi verilecek mi?